La policía de Granada desmiente un bulo que circula por WhatsApp

Un nuevo bulo ha sido desmentido, en esta ocasión en la cuenta de Twitter no oficial de un policía local de Granada, donde se advierte que el mensaje detectado en la capital nazarí es completamente falso.

Se trata de un mensaje recurrente que circula por WhatsApp y que advierte sobre un virus que llega en forma de archivo llamado “Actualización de Windows live”. No obstante, esta información es completamente falsa, tal y como afirma el citado usuario de Twitter y miembro de la policía local de Granada.

“Este #bulo ha vuelto de nuevo a la circulación y lo hemos visto en #Granada. Si lo recibes, #NoPiques como tu cuñado”, dice el policía en la red social.

Ante un mensaje de este tipo, los usuarios deben atender a determinados factores que nos indicarán, de forma inconfundible, que estamos ante un bulo. Por ejemplo, no existe fecha alguna de los supuestos avisos de Microsoft, solicita que lo envíes a tus contactos de forma insistente y no incluye fuentes fiables. Además, los virus no queman el disco duro, sino que lo hacen inaccesible o borran su información.