La cadena de comida que personaliza los menús según la cara del cliente

Escanear la cara de los clientes para ofrecerles un producto completamente personalizado está a la orden del día en Pekín. Así lo ha demostrado la cadena de comida rápida KFC, que ha establecido en uno de sus restaurantes pekineses un curioso sistema, que utiliza los datos obtenidos en el análisis para descubrir los gustos de cada cliente y ofrecerles un menú personalizado.

Se trata de un sistema experimental desarrollado por la compañía Baidu. “Cuando un cliente entra en el restaurante, el sistema puede, según su cara, adivinar qué edad tiene, si es hombre o mujer, y analizar su carácter: si es abierto, si es tímido... de esta manera puede recomendar un determinado menú para él", explica Qiao Shi, ingeniero de Baidu.

KFC, por su parte, afirma que el menú personalizado depende de muchos factores. Por ejemplo, a un hombre de 30 años se le sugirió un menú económico bajo en calorías, mientras que a una joven de 20 años, a la que el escáner definió como “apasionada”, se le ofreció un menú muy completo y potente. No obstante, el cliente siempre puede elegir otras opciones.

No obstante, este sistema no calcula la masa corporal, por lo que el sobrepeso no es uno de los factores a tener en cuenta. Según el ingeniero, se trata de un método innovador que ya se usa en bancos y aseguradoras de China para confirmar la identidad de sus clientes y para obtener estadísticas.