Una abuela insiste en denunciar al hospital porque su nieto «no se parece a la familia»

El nacimiento de un bebé siempre es un motivo de felicidad, o casi. No lo fue para una mujer colombiana, abuela del neonato, que intentó devolver a su nieto al sentir una desvinculación con sus rasgos físicos. “La abuela no estaba muy contenta y no se identificaba con las características externas o físicas de este nuevo miembro de la familia, procediendo a regresar con la madre a la clínica donde se llevó el parto”, informaba Carlos Pallarés, secretario de Salud al diario ‘Info Fueguina’.

La abuela, madre de la mujer que había dado a luz, llegó incluso a insistir ante su hija para presentar una denuncia al centro sanitario ya que, según su versión, le habían cambiado el bebé. Ella, por su parte, intentó convencerla que lo tuvo con él desde su nacimiento. Se marcharon a casa, discutieron y regresaron al hospital: “Vengo a por mi nieto, el verdadero, el bonito, porque este ‘pelao’ que tengo no se parece a nadie de mi familia”.

Por muy extraño que parezca, desde el centro hospitalario informaron a la familia que el pequeño nació el 31 de diciembre y fue el único nacido allí. No podía haber error alguno. Tras la explicación, la abuela, la madre y el pequeño volvieron a su domicilio.