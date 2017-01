«Con las nuevas tecnologías, ya no hay que esforzarse ni para copiar en los exámenes»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Con las nuevas tecnologías, se está perdiendo el ‘arte’ de copiar en los exámenes, que era una actividad que requería esfuerzo y dedicación. En alguna ocasión yo me hice ‘chuletas’, pero no llegué a utilizarlas por una razón muy simple: para hacerlas tenía que copiar los apuntes y al final se me quedaba todo en la cabeza. Es decir, que las ‘chuletas’ fueron para mí más un apoyo psicológico que otra cosa. Me daban seguridad.

Puede leer el artículo completo en el blog del Juez Calatayud.