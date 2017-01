Una ley en Francia convierte a todos los ciudadanos en donantes de órganos

Si eres ciudadano de Francia desde este pasado 1 de enero de 2017 eres oficialmente donante de órganos. No importa si no te has registrado en ningún programa de donaciones, ya que es una condición que todos los ciudadanos de Francia tienen actualmente por ley.

Hasta 2017 la donación de órganos y tejidos era un acto voluntario por parte de cada persona o en caso de haber fallecido por parte de sus familiares, algo que según recoge The Guardian, en Francia normalmente acababa en negación, por lo que apenas se donaban órganos y tejidos de personas fallecidas. Por ello, desde el día 1 de enero entró en vigor una ley por la que todos los ciudadanos en Francia son presuntos donantes de órganos y tejidos, “En nombre de la solidaridad nacional, se ha elegido el principio de presunción de consentimiento. La ley dice que todos somos donantes de órganos y tejidos, a menos que hayamos expresado nuestra negativa”, expresaba la agencia francesa de biomedicina en su página web.

No obstante, esto no significa que todos los ciudadanos estén obligados a ser donantes, puesto que los individuos que muestren su rechazo a esta práctica pueden registrarse específicamente en el Registro Nacional de Rechazo. Este Registro será consultado por los médicos minuciosamente cada vez que una persona muera, así se asegurarán de si era donante o si por el contrario había manifestado su rechazo.