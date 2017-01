Un abuela devuelve a su nieto recién nacido porque no se parecía a ella

Profesionales de la clínica colombiana Santa María vivieron un insólito episodio el pasado miércoles cuando una mujer acudió con su hija, que acababa de dar a luz en el centro, para devolver el bebé recién nacido que les habían entregado, es decir, su hijo y nieto respectivamente.

Al parecer, tal y como informaron las autoridades y según recoge el diario Info Fueguina, la abuela no estaba conforme ni se sentía identificada con las características físicas del recién nacido, por lo que acusó al centro de salud de haberles cambiado al menor, "La abuela del bebé no estaba muy contenta y no se identificaba con las características externas o físicas de este nuevo miembro de la familia, procediendo a regresar con la madre del bebé a la clínica donde tuvo el parto", explicaba al citado medio el secretario de Salud, Carlos Pallares.

Inmediatamente el equipo médico trató de tranquilizar a las dos mujeres asegurándoles que ese niño era el único varón que había nacido ese día en la clínica, por lo que sí era tanto su nieto como su hijo.