El robot que reina en las cocinas

Los robots de cocina tienen cada vez más aceptación dentro de los hogares españoles, puesto que ayudan a ahorrar tiempo a la hora de cocinar y, además, los platos resultantes adquieren una categoría mucho más profesional. Pero no todas son igual de eficaces, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para valorar la calidad de cada una de ellas, otorgándoles nota.

Al parecer, la Thermomix, de Vorwek, sigue siendo la mejor del mercado. Concretamente, la OCU le otorga una nota de 84 puntos al modelo TM5. A continuación, encontramos la Taurus My Cook Touch, con una nota de 82 puntos. La diferencia entre estos dos robots, según el estudio, es que la primera es mucho más manejable y los platos salen mucho mejor.

No obstante, la Taurus My Cook Touch calienta por inducción, logrando una temperatura mayor en menor tiempo. Además, tiene una pantalla táctil más grande y con acceso a wifi para encontrar recetas de forma rápida en Internet, que permite sincronizar con otros dispositivos. Al contrario, la Thermomix calienta con resistencias y su pantalla es algo más pequeña. Otras diferencias que le dan el primer puesto a la Thermomix es que su peso se puede utilizar mientras el motor está en marcha, se puede meter en el lavavajillas y sus cuchillas invierten el giro para que éstas no corten el alimento.

Después de estos dos robots que encabezan la lista, encontramos la Moulinex Cuisine Companion, con 75 puntos, la Taurus My Cook Legend, también con 75; el Superchef VA1500, con 72, la Kenwood Cooking Chef KM086, con 70, y las CCC230WH Kcook y CCC200WH Kcook, con 65; todas ellas consideradas por la OCU como robots de buena calidad. Por último, a la cola de la lista se sitúa la Taurus My Cook 1,6, a la que la Organización le de 59 puntos y la considera de calidad media.

Para llevar a cabo el estudio, la OCU ha tenido en cuenta la facilidad a la hora de usarlas, la calidad de los platos resultantes, el manejo del panel de control y la facilidad de limpieza, así como el rendimiento, los materiales, la seguridad, el consumo energético el ruido.

Además, la OCU aconseja tener en cuenta algunos factores para escoger el robot de cocina perfecto para cada hogar, teniendo en cuenta el tipo de cocina que se va a elaborar, las veces a la semana o al mes que se va a utilizar y el espacio del que se dispone en la cocina.