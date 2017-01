¿Quieres devolver tu regalo de Reyes y Navidad? Recupera el dinero con el 'ticket-regalo'

Los Reyes Magos y Papá Noel han terminado de traer sus regalos, y son muchas las personas que desean descambiar su presente navideño por otro producto e, incluso, por dinero.

Para devolver el regalo, es muy importante conocer cómo funciona el ticket-regalo, que en la mayoría de las ocasiones únicamente permite la devolución a cambio de otro producto.

Y es que, las tiendas generalmente no están obligadas por ley a aceptar devoluciones, a menos que el artículo sea defectuoso. Como consumidor, debe conocer si las devoluciones están sujetas a cualquier cargo, como una tasa de reposición, y si usted recibirá dinero en efectivo o crédito de la tienda.

La importancia de informarse bien

FACUA señala que, antes de pagar, debemos comprobar y hablarlo con el comerciante la posibilidad de cambiar los artículos por otro o por la devolución de su importe. FACUA les hace saber a los consumidores, que los establecimientos comerciales están obligados a sustituir el producto defectuoso por otro en cualquier época del año, por lo que es derecho reconocido en la Ley de Garantías existente en España desde bastante tiempo atrás.

Sin embargo, si la causa de devolución no está relacionada con un problema o defecto del producto, debemos atender a la garantía comercial que, libremente, establece cada establecimiento, y que será la que establezca o no la posibilidad de efectuar dicha devolución y las condiciones, en su caso, para poder efectuarlo. Importante negociar con el comercio la posibilidad de la devolución para no tener sorpresas luego y que no nos admitan la devolución del producto adquirido.

Trucos para recuperar el dinero

En caso de que el establecimiento en el que se nos ha comprado el regalo no acepte cambiar el producto por dinero (al estar pagado con tarjeta, por ejemplo), siempre puede optarse por intentar una doble devolución: descambiar ese producto por otro para, más tarde, tratar de canjearlo por dinero.

Otra opción es recurrir a las páginas y aplicaciones de compra-venta como Wallapop, OLX, eBay o Segunda Mano, donde podrás recuperar gran parte del importe si el regalo está nuevo, más aún si conserva su envoltorio.