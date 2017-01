«La niña no ha aprobado ni una, pero le traerán el descapotable. Eso sí, de segunda mano»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya vienen los Reyes… ¡Qué nervios! Pero no perdamos la sensatez. Si los niños -y me refiero a los de entre uno y cuarenta años, que es hasta donde llega ahora la adolescencia- no han tenido buenas notas o sus calificaciones han sido directamente castastróficas tampoco hay que premiarles. Con un buen pijama van que chutan. No hagamos como la madre -según nos cuenta la amiga y profesora Pilar García en el ‘feisbú’- de esa joven que no aprobó ni una una, pero le regalaron el descapotable que le habían prometido, eso sí, “de segunda mano”.

Puede leer el artículo completo en el Blog del Juez Calatayud.