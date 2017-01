Cabalgata de los Reyes Magos en toda España: horarios, recorrido y ver online en directo por Internet

El jueves 5 de enero de 2017 es el día en que los Reyes Magos de Oriente llegarán a toda España. Las calles de nuestro país celebran las respectivas cabalgatas que permitirá celebrar el advenimiento de Sus Majestades en este comienzo de año. Si quieres conocer los respectivos horarios de las cabalgatas en toda España, los recorridos o las posibilidades de las que dispones para seguir online los respectivos eventos, puedes hacerlo aquí. Y es que las principales ciudades de España vivirán una cobertura sumamente especial.

Las cadenas nacionales como Televisión Española o Antena 3 emiten en este jueves 5 de enero espacio especial de información para llevar a cabo una cobertura general en los rincones específicos de la península. De igual forma, ambas cadenas ponen a disposición la emisión a través de Internet por medio del portal web de la cadena pública, o por el servicio de Atresplayer en el segundo caso.

La llegada de la cabalgata de los Reyes Magos se considera como el fin de la Navidad. Unos días de festejo a nivel internacional y tradicional en cada región. Desde la tarde del 5 de enero los S. M. Los Reyes Magos de Oriente se dejan ver por todas y cada una de las ciudades y municipios del territorio español. Un día especial principalmente para los más pequeños, cuyos rostros dibujan el máximo exponente de la ilusión.

Enormes cabalgatas pasearán por todo el territorio para repartir caramelos y otros regalos a todos los asistentes. Un evento que genera una expectación máxima y multitudinaria. Todas las calles principales del municipio se verán clausuradas para celebrar que los Reyes Magos ya se encuentran en nuestras cercanías. Al menos un regalo esperará bajo el árbol de Navidad de casa para celebrar su llegada.

La tradición también marca que las familias se reúnan una vez más para disfrutar del típico Roscón de Reyes mientras se disfruta de los presentes que los de Oriente han hecho llegar hasta casa.

Las escrituras tradicionales recuerdan cuando los Reyes Magos llevaron mirra, oro e incienso al Niño Jesús al portal de Belén. Aquello se conmemora de igual forma por toda España, aunque en cada casa la tradición es bien diferente. Los más pequeños dejan agua, leche, galletas u otros alimentos para contentar a sus Majestades y que puedan seguir con su viaje para repartir alegría a otros niños.

En España, además, existe cierto debate por conocer cuál es la cabalgata más ancestral del país. En 1855 se apunta a la celebración de una representación en Alcoy, pero las representaciones llevadas a cabo en Granada a partir de 1912, con la representación correspondiente y la primera cabalgata, hace pionera a la ciudad de la Alhambra.

Ya están aquí. Un largo viaje ha marcado el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta nuestro país. España ahora se prepara para recibirles con honores. Prometen no dejar indiferente a nadie con su paso. Recuerden los más pequeños que deberán estar en la cama desde bien temprano, ya que no entrarán en casa hasta que no estén dormidos. ¡Feliz 5 de enero!