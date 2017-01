El regalo navideño de una madre a su hija incendia la Red

Nunca un regalo de Navidad dio tanto que hablar. Las redes sociales de todo el mundo se han hecho eco del presente recibido por la joven norteamericana Shelby Donovan, que quiso compartir en su cuenta personal de Twitter su curiosa historia navideña.

Según narra Shelby, cuando abrió el regalo de su madre, no pudo creer lo que veía, al confundir el presente con un dildo, algo en lo que coincidieron muchos usuarios de Internet.

Sin embargo, según cuenta la joven, su madre le dijo: "¿de verdad crees que voy a regalarte un dildo por Navidad?", y acto seguido le demostró para qué sirve el objeto.

Finalmente, la joven agarró de forma correcta el objeto y observó que se trataba de un simple portavasos rosa, especialmente útil para no quemarse con las bebidas calientes.

MY MOM HANDED ME A GIFT SO I OPENED IT AND SCREAMED REALLY LOUD BECAUSE I THOUGHT SHE GOT ME A DILDO BUT ITS REALLY JUST A YETI CUP HOLDER pic.twitter.com/bLJnTxDf1B