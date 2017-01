El Gobierno urge a alcanzar un pacto de estado contra la violencia machista

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha urgido a sellar un pacto de Estado contra la violencia machista porque las víctimas de esta lacra "lo necesitan".

"Una nueva vida arrebatada por la violencia machista. El Pacto de Estado contra #ViolenciaGénero es una necesidad urgente. Ellas lo necesitan", ha señalado la ministra en su cuenta personal de Twitter.

Una nueva vida arrebatada por la violencia machista. El Pacto de Estado contra #ViolenciaGénero es una necesidad urgente. Ellas lo necesitan — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 2 de enero de 2017

Montserrat se ha pronunciado así después de confirmarse el primer crimen de violencia machista del año, así como la muerte de otra mujer tras caer de un cuarto piso, un caso que está en investigación pero por el que ya se ha detenido a un hombre que cuenta con antecedentes por malos tratos.

Además del Pacto Nacional contra la Violencia Machista, la titular de Sanidad tiene previsto poner en marcha otras medidas para luchar contra esta lacra.

Así, en una entrevista concedida a Efe, ha avanzado su intención de iniciar una campaña para dar visibilidad y luchar contra la violencia machista en el ámbito rural.

Ha incidido en la necesidad dar a conocer los malos tratos que sufren las mujeres rurales, aquellas que viven en pueblos, aldeas o lugares a los que no llega toda la información y que, en algunos casos, ni siquiera tienen acceso a internet ni a las redes sociales. "Tenemos que dar visibilidad a las mujeres que sufren doble discriminación, por ser mujeres y por ser mayores", ha subrayado. "Tienen que entender que lo que les pasa no es normal, que no sientan vergüenza, que lo denuncien...", ha dicho Montserrat, quien ha especificado que parte de la campaña se basará en el apoyo a las asociaciones de mayores del ámbito rural.

En cuanto al pacto para la erradicación de la violencia de género ha insistido en que debe estar basado en el consenso, y ha recordado que su elaboración seguirá los plazos marcados en la proposición no de ley aprobada en el Congreso el pasado noviembre.

En el marco de ese pacto, el Ministerio de Sanidad presentará la II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2020, cuyo objetivo es reforzar la prevención y la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer.

Además, se ha propuesto conseguir una mejora de las pensiones o ayudas que perciben los hijos de víctimas de violencia machista, y que sea con efecto retroactivo para que la perciban todos los menores afectados por esta lacra y no sólo los contabilizados desde 2013, primer año en el que se fueron reconocidos como víctimas.

En esa mejora incluye solucionar el problema de las pensiones de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género que no habían cotizado o no habían cotizado lo suficiente, algo que negocia con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.