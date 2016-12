9 cosas que debes hacer hoy si quieres empezar bien el año

Parece que fue ayer cuando estábamos organizando la cena, pensando qué nos íbamos a poner, preparando las uvas, etc. pero no, de nuevo han pasado 365 días, y por tanto, de nuevo toca decir adiós a un año y dar la bienvenida a otro, el 2017. Aunque son muchas las personas que nos han dejado este 2016, la vida continúa y hay que seguir hacia delante con una sonrisa, la mejor de las energías y sobre todo viviendo por todos aquellos que ya no lo pueden hacer.

Son muchos los que a estas horas ya estarán pensando en alguno de los famosos rituales de Nochevieja. Sí, esos que te ayudarán a empezar el nuevo año con buen pie, atrayendo la suerte y las cosas positivas en el próximo 2017. ¿Cómo no sabes de qué te estamos hablando? Pon atención y toma nota, ya que a continuación te vamos a detallar los nueve rituales y tradiciones que se deben seguir este 31 de diciembre si quieres que en 2017 la suerte y la vida te sonrían:

1. Cena lentejas, ya que llama a la prosperidad y a la buena suerte. En Italia sustituyen las doce uvas por doce cucharadas de lentejas. ¡Puedes probarlo también!

2. Escribe tres deseos, hazlo en tres trozos de papel diferentes y guárdalos durante todo el día hasta que acabe el año. Después quémalos, solo así se cumplirán durante el 2017.

3. Mete una joya en tu copa, ya sea champagne o vino, y brinda con ella, puesto que así no tendrás problemas económicos. Lo ideal es introducir un anillo.

4. Cómete las doce uvas, así tendrás suerte el año que empieza. Es una tradición que ocasiona que durante esta noche se consuman más de 500 millones de uvas en todo el mundo.

5. Recorre todas las habitaciones de tu casa con una maleta, ya que así atraerás viajes en el nuevo año. No olvides dejarla en la puerta principal de tu casa hasta la mañana del 1 de enero.

6. Lleva ropa interior roja, puesto que da buena suerte y atrae el amor.

7. Abre todas las puertas y ventanas, solo así te desharás de todo lo malo que ocurrió el año anterior. Con este ritual conseguirás borrar los malos recuerdos y atraer la suerte. También puedes barrer tu casa de dentro para afuera, con el objetivo de dejarla libre de impurezas y malas vibraciones.

8. Enciende velas de distintos colores, en función del color conseguirás diversos fines; si es azul obtendrás paz interior; si es amarilla, prosperidad económica; si es roja, pasión, y finalmente si es naranja, buenos resultados en exámenes y estudios.

9. Salta siete olas y pide siete deseos, si lo haces el mar cumplirá lo que has pedido. Es una tradición africana.

Estos son todos los rituales que conocemos, ¿conoces tú alguno más? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Seguirás alguno? Esperamos que esta noche todo lo malo desaparezca de tu vida y que el 2017 llegue cargado de cosas buenas, ¡Feliz 2017!