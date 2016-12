Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 31 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

A pesar de que tu potencial energético es ilimitado, estarás a la guardia de personas que quieren aprovecharse de eso. En el trabajo y en tu casa, es probable que te desquites con personas que te empujaron hasta el borde del resentimiento sin ni siquiera darte cuenta. Indudablemente sientes la necesidad de un poco más de ley y orden, y no se te puede culpar por esto. ¡Lo mejor de todo esto es que tienes disposición a hacer cualquier cosa para lograrlo!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si últimamente te has estado sintiendo emocionalmente inestable, asegúrate de que esto cambie hoy. Recuperarás por completo tu fuerza y estabilidad debido al cambio del alineamiento de los planetas. Ahora le aplicarás un filtro intelectual a cualquier cosa que suceda. Tu mente podrá analizar emociones intensas, volviéndolas mucho menos amenazantes. Tu pareja notará este cambio en ti y estará feliz de ver que has vuelto a la normalidad.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Te espera un día bastante tranquilo. Podría ser una excelente oportunidad para tomar nota de tus recientes descubrimientos. Lo mejor será planificar alguna actividad sedentaria. Con la influencia de la configuración celestial de hoy, preferirás consolidar tus éxitos recientes a iniciar cualquier acción nueva. ¡Este es un buen momento para ponerte al día con tus cuentas y ordenar tu escritorio!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

En general, te espera un día bastante calmado, más que nada dedicado a tu ocupación principal. Sin embargo, si sintieras alguna tensión o preocupación sobre el futuro entre tus colegas o asociados, tendrás que tomar la iniciativa de disipar esos sentimientos negativos y crear un clima tranquilo. Con la configuración astral en juego, ¡incluso para ti será un desafío!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy quizás te falte una clara perspectiva de las cosas. Pero no es tu culpa. ¡Parece ser que hay una gran nube negra no sólo sobre ti, sino sobre toda tu ciudad! A pesar de que te resulte difícil hacerte la pregunta correcta, la alineación planetaria te sugiere que te preguntes cómo podrías mejorar tu forma de administrar el dinero.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

La alineación planetaria de hoy actuará como un severo oficial de la ley, manteniendo el orden ya sea en tu trabajo como en tus estudios. De hecho, existe la posibilidad de que se encuentre involucrada una figura de autoridad en tus negocios algo más de lo que quisieras. Trabajarás duro solucionando temas que has estado posponiendo. La buena noticia es que mejorarás tu rendimiento laboral, por lo que nadie podrá acusarte de falta de decisión o pereza.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy tienes especial decisión y una fuerte determinación. La atmósfera actual es mucho más opresiva que de costumbre, ¡y sientes la necesidad de cierta disciplina para mantener tu curso! Afortunadamente, esto es exactamente lo que te ofrece la configuración celestial de hoy. Será imposible disipar tus energías. ¡Puede que sientas un gran cansancio al final del día, pero también sentirás orgullo de todo lo que lograste!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Dada la combinación de influencias planetarias, te sentirás más consciente que nunca de la necesidad de proteger tu espacio personal. Tanto en el trabajo como dentro de tu grupo de amigos, no soportarás que la gente meta las narices en tu privacidad. Seguramente esta sea para ti la oportunidad de establecer límites.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Trata de ser paciente. Las modificaciones que estás realizando en tu casa están dando grandes resultados. Más no te apresures tanto en terminar. Es mejor hacer bien el trabajo, que hacerlo rápido. A pesar de que sientes que tu vida está inestable, y sientes algo de miedo y perdición, ten confianza en que los cambios realizados y los sentimientos de inestabilidad que estas experimentando bien valen la pena.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Con la alineación planetaria de hoy, no esperes demasiada simpatía de nadie, ¡en especial de tu jefe! Quizás él o ella tenga razones para estar de tan mal humor. ¿Es posible que las acusaciones sean ciertas? Si has sido responsable por demoras de información en el trabajo, o si has rehuido a las responsabilidades en general, entonces ya es hora de ponerte las pilas y así avanzar.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Este será un día con muchos desafíos. Alguien de autoridad tiene unos cuantos cambios reservados para ti. El jefe a cargo de tu actual trabajo dirá que las cosas no pueden continuar como hasta ahora. Podría ser que el proyecto de tu edificio necesite revisión. Tendrás que cambiar los materiales, modificar el ritmo de tu trabajo y revisar bien todos los detalles antes de poder seguir avanzando.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy te aguarda un día excelente. Como bien sabes, últimamente tu determinación ha estado destrozada. Tienes millones de ideas que parecen haberte hecho confundir tu camino. La disciplina y decisión creada por el aspecto en juego seguramente ordenará las cosas y hará que tu vida sea más organizada. Tendrás presentimientos sobre lo que te ocurre. ¿Por qué no aprovechar esta racionabilidad para establecer un programa estricto para el futuro?

