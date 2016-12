«¿Un buen regalo de Reyes y Navidad para los niños?: Estad con ellos esos días»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Aquí os dejamos el relato ganador del concurso de narraciones navideñas que organizan los centros de internamiento de menores infractores de Oria y Purchena (Almería) para que los chavales que están cumpliendo alguna medida allí desarrollen sus habilidades literarias. El cuento encierra una enseñanza muy cierta: el mejor regalo de Reyes o de Navidad es que los padres estén con sus hijos en Reyes o en Navidad. Estad con vuestros hijos el día de Reyes y en Navidad, y haced todo lo posible para que el resto del año no os echen de menos. Hay que trabajar, es verdad, pero eso no debe ser una excusa para no estar con nuestros hijos.

Aquí va el relato:

Puede leer el artículo completo en el blog del Juez Calatayud.