Atención: el mensaje de WhatsApp sobre la alerta terrorista en España es falso

Desde hace algunos días, circula por WhatsApp un mensaje que asegura que el nivel de alerta terrorista en España está en el máximo nivel. Sin embargo, se trata de un bulo que ha hecho que cunda el pánico entre los usuarios de la aplicación. Según afirma el Ministerio de Interior, el nivel de alerta terrorista en nuestro país se sitúa en 4 sobre 5, por lo que esa alerta que circula por los grupos es totalmente falsa.

El Ministerio de Interior decidió el pasado martes poner fin a los rumores, desmintiéndolo en su cuenta de Twitter. “Las informaciones que se están difundiendo a través de algunas redes sociales y de otros canales de comunicación como WhatsApp sobre la comisión de un posible atentado en España carecen de toda credibilidad y solo pretenden provocar estado de temor a la población”, dice el tuit del Ministerio.

Por otro lado, desde esta cuenta de Twitter también se aclara que el nivel de alerta no ha experimentado ningún cambio desde el 26 de junio de este mismo año, justo después de los atentados de Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. No obstante, nos encontramos en el nivel de alerta más alto desde el año 2005.

No es la primera vez que un bulo de este tipo se extiende por las redes, por lo que es necesario conocer algunas pautas para saber cuándo debemos sospechar que una información es falsa. En primer lugar, nunca debemos confiar en mensajes que no proceden de fuentes oficiales y tampoco debemos fiarnos de los medios de comunicación y webs informativas que no conocemos.

Por otro lado, si queremos confirmar que un titular se corresponde con una noticia real, podemos realizar la siguiente búsqueda: ("titular" site:[web del medio: ejemplo elpais.com]). En cuanto a las imágenes, recuerda que puedes comprobar su origen buscando en http://images.google.com. Por último, recuerda que debes contrastar la información antes de difundirla.