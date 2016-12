¿Bin Laden murió de verdad como nos contaron?

El 29 de abril de 2011, el presidente estadounidense dio luz verde a la Operación Lanza de Neptuno sin comunicársela al Gobierno pakistaní por temor a que alguno de sus integrantes la filtrara. El 1 de mayo de ese año, en el este de Afganistán, los miembros del comando SEAL se embarcaron en dos helicópteros rumbo a Pakistán. Obama, su equipo de asesores y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunieron en una sala de operaciones de la Casa Blanca para seguir en directo la acción antiterrorista.

Según el primer comunicado oficial de la Casa Blanca, la operación apenas duró cuarenta minutos y se saldó con la muerte de Bin Laden, un hijo mayor del terrorista, una mujer no identificada y dos hombres. En la primera versión del comunicado de prensa se dijo que el líder de Al Qaeda había utilizado como escudo a la mujer que estaba junto con él, razón por la que fue herida por los SEAL. Días después, el mismo portavoz señaló que Bin Laden no se parapetó detrás de una mujer y que no estaba armado, aunque insistió en que las autoridades pakistaníes no estaban al corriente de la operación antiterrorista.

