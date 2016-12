Detenidos por usar una planta de marihuana como árbol de Navidad

Una pareja ha resultado ser la agraciada con la anécdota seguramente más graciosa de la Navidad en Inglaterra. Allí fueron sorprendidos por la policía al tomarse con demasiado humor estas festividades.

La razón es que la policía los pilló infraganti teniendo en casa algo que no debían tener. Es decir, usando un árbol de Navidad que ni era un pino, ni un abeto ni nada que recuerde a estos árboles. Más bien era una planta de marihuana.

El suceso, que ha tenido lugar en una localidad inglesa, ha supuesto que la pareja haya sido detenida por cultivar este producto y que se enfrenten a un juicio el próximo mes de febrero en el que deban explicar el porqué de la tenencia de esta planta.

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL