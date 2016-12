Predicción del horóscopo de hoy miércoles 28 de diciembre: todos los signos zodiacales

Los Aries observarán cómo la configuración planetaria tendrá un efecto positivo sobre ellos en esta jornada. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 28 de diciembre. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La configuración planetaria del día de hoy tendrá un efecto positivo sobre ti. En primer lugar, tu expresión adoptará un aura etérea y mística que atraerá a las personas. En segundo lugar, tus facultades imaginativas e intuitivas te harán ver el rumbo con mayor claridad, y enfatizarán la comunicación con los demás. En tercer lugar, tu camino espiritual se hará más claro y sentirás más inspiración a avanzar. ¡Que tengas un buen día!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy tendrás ideas inspiradas y creativas para incrementar tu conocimiento y poder transmitirlo a los demás. La lectura y la escritura te llevarán la mayor parte del día. También aumentarás tu nivel de sensibilidad e intuición, mejorando ampliamente la comunicación con los que te rodean. La energía celestial en funcionamiento aumentará tu don de comunicación con todos de una manera más sutil que verbal. Haz que te funcione en otros proyectos también.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy tendrás presente tu ser emocional, creativo y espiritual. Consultarás libros y revistas que traten temas psicoespirituales con los que desearás trabajar. El aspecto a tener en cuenta indica que es un buen momento para iniciar este proceso. Decide qué es lo que más anhelas y luego busca las oportunidades para realizarlo. También querrás comenzar una dieta nueva.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Los descontentos, malos entendidos y errores del pasado de repente te resultarán irrelevantes a la luz de los nuevos acontecimientos positivos de tu vida. Sentirás más inspiración de lo usual, y por consiguiente te será más fácil liberar los sentimientos negativos y seguir hacia delante para crear nuevas oportunidades, éxitos y felicidad. La energía celestial actual hace todo esto posible. Arriba ese ánimo y ve por lo mejor.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los sueños, visiones y una alta intuición aumentarán tus habilidades psíquicas y telepáticas. Si tu mente no está acostumbrada a esto, sería una buena idea que entrenaras esta parte de tu persona. El aspecto a funcionar sería traer esto a la superficie. Entrenamiento shamánico, clases ESP, y otras posibles vías de desarrollo te beneficiarán en más de un modo en este momento. Busca lo que tienes disponible en tu comunidad.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy tendrás en tu mente la necesidad de libertad, de romper con todas las limitaciones. El descontento con tu situación de vida actual te alentará a realizar cambios en tu estilo de vida. Sentirás la necesidad de checar las posibilidades de mudarte, cambiar de empleo y buscar nuevas amistades. La alineación astral te traerá este empuje, pero también producirá confusión. Asegúrate de considerar todos los pros y contras antes de tomar una decisión.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy la energía celestial en juego ha cambiado. Durante las últimas semanas sentías que pasabas por una racha de buena suerte. Ahora quizás debas trabajar un poco más. La vida no se trata de acostarse y disfrutar del sol, sino de enfrentarse a los desafíos que te hacen madurar. ¡Así que arremángate y comienza a trabajar! Tienes mucha fuerza para superar cualquier obstáculo que te enfrente.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy tendrás un humor reflexivo, por la energía celestial en funcionamiento. Tendrás muchos sueños y fantasías dando vueltas en tu cabeza. Quizás algunas memorias del pasado aparecerán en tu mente. O puede que tengas sueños acerca de lo que deseas hacer en tu futuro. Estos vuelos de la fantasía son saludables, porque son mensajes de tu espíritu. Presta atención a esta energía y deja que las ideas fluyan.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tienes muchos talentos, artísticos, psíquicos, curativos, etc., que aún no has desarrollado. Quizás ni siquiera sepas que estos dones están allí. Sin embargo, el día de hoy llamará tu atención al respecto. No te sorprendas si sabes de los mismos a través de los sueños. De la manera en que aparezcan, piensa en cómo puedes desarrollarlos y ponerlos a funcionar. Te sorprenderás de los resultados.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Viejos descontentos, errores y malos entendidos que has estado reprimiendo hoy saldrán de repente a la luz, particularmente en lo que respecta a tus relaciones más cercanas. Debes tener muy en claro que algunas de tus relaciones no están funcionando, pero sigues evitando darles un final. La energía celestial en funcionamiento te aclarará las cosas, pero no te otorgará la energía para que ocurra. Intenta concentrarte en las relaciones que por ahora te funcionan.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El deseo de expandir tus horizontes y explorar nuevos conceptos intelectuales, filosóficos y espirituales estarán en tus pensamientos. Sentirás una especial inspiración para avanzar en estas áreas, aunque no tengas totalmente claro qué rumbo seguir. No dejes que la confusión haga que dejes pasar la oportunidad. Recuerda, esta alineación astral sólo aparece una vez al año. ¡Aprovéchala mientras esté presente!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Cambiarás de manera de pensar respecto al cambio de imagen. Debes decidir avanzar en tu educación, buscar un nuevo empleo, o simplemente trabajar en tu apariencia. Te ayudará hacer una lista y poner las cosas en orden de prioridad. Tienes el empuje para un nuevo inicio, pero no estará claro en qué dirección deseas ir. Descúbrelo, y luego hazlo.

