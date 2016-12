Un león marino de 200 kilos por las calles de Tasmania

Mr Lou-Sea ha traído en jaque a la Policía de Tasmania. Este león marino de 200 kilos se paseó durante horas por las calles de Newstead, Launceston, a más de 50 km del mar.

La policía de la ciudad ha difundido las imágenes a través de su cuenta oficial de Facebook, y se han hecho virales al momento. Según recoge The Guardian, la Policía advirtió a los vecinos que se mantuvieran alejados del animal.

El primer aviso llegó a las 6 am del domingo de la mano de un vecino llamado Will Gregory, que reveló a ABC News lo sucedido: "Nos levantamos y estaba ahí, en lo alto del coche. Entonces me pregunté si eso estaba ocurriendo realmente o seguía dormido".

Su coche solo ha sufrido daños pequeños: "Reemplazaremos el parabrisas. Es un coche antiguo así que no importa demasiado, ha merecido la pena".