El guardaespaldas malagueño que lucha por ser el más guapo del mundo

El nombre de Daniel Torres está llamado a marcar la actualidad de la moda masculina en los próximos tiempos. Este joven malagueño, de profesión escolta y Mister International Málaga en 2014, quiso labrar su carrera como el chico más guapo de España y posteriormente del mundo. El próximo 13 de febrero en la capital de Tailandia, Bangkok, tendrá la posibilidad de proclamarse a nivel mundial.

En declaraciones al portal ‘LOC’ de ‘El Mundo’, este malagueño de 27 años reconoce haber vivido “una emoción y una alegría increíble” después de todo el esfuerzo realizado tras quedarse sin el título del equivalente a míster España. Se muestra muy seguro de sus posibilidades: “Miedo ninguno. Estoy muy seguro de mí mismo, sé lo que puedo ofrecer y que tengo posibilidades de ganar”.

Torres insiste en que para llegar a un título de tal magnitud es importante ser “guapo” y “también culto”. Por ello se está preparando para un posible discurso y mirando respuestas para preguntas que le podrían plantear. Incluso está estudiando cosas sobre Tailandia.

“Si ganase el título igual mi trabajo podría verse interferido. Tengo claro que lo dejaría si no me dejasen ir al certamen. Es mi sueño y quiero vivirlo y nadie me va a quitar eso. El concurso va antes que el trabajo. Para renunciar a ello debería ser una situación muy fuerte relacionada con mi familia. Quien me quiera y me necesita va a saber esperarme y respetará que yo cumpla mi sueño”, manifiesta.

Finalmente, Daniel Torres asegura que, en caso de salir ganador, no cambiaría nunca su forma de ser “porque yo no soy así”. “No me va a corromper el poder”, aclara. Si pierde anuncia que seguirá con su vida como hasta ahora. Otro de sus sueños es “ser actor de telenovelas” y podría optar por otros proyectos. Todo dependerá de lo que suceda en Bangkok en febrero.