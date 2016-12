La entrañable reacción de un león cuando ve a un niño disfrazado de cachorro

... Y el vídeo que habrá hecho viral y no faltarán los "progre-animalistas" que digan que el hombre el malo, los animales buenos, etc... Pues bien en la naturaleza, que es lo real, la escena es totalmente inversa: un macho de león no tolera un cachorro y que no sea hijo de él, y no duda en aniquilar a todo cachorro de un harén conquistado, y con el fin de que las leonas se pongan en celo y poder así perpetuar sus genes y dominio. Esa es la verdadera naturaleza y no la que se nos enseña con vídeos como este.