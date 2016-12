¿Cómo conseguir que nuestro pascuero dure de un año para otro?

Es el adorno que marca la época navideña. La ‘Flor de Pascua’ o pascuero se convierte en el clavo al que se agarra innumerables negocios de floristería durante estas fechas. Una planta cuyo origen lo encontramos en México y que prácticamente podemos encontrar en los respectivos domicilios en especial en estos tramos de final de año. ¿Pero realmente sabemos cuidarlo? Habría posibilidad de tenerlo de un año para otro, pero no todo el mundo lo hace de forma idónea.

Según recoge ‘Sur’, se trata de una planta que se puede cultivar en el interior de una casa y en el jardín pero hay que seguir ciertas pautas. En exterior se adapta a climas cálidos sin heladas o con heladas débiles que no superen los -2 grados centígrados. Puede alcanzar hasta los 5 metros de altura.

En declaraciones al medio citado, el decorador Antonio Villanueva recuerda que “necesita mucha luz cuando está en flor y no pasa nada que le dé el sol directamente en invierno al no ser excesivamente seco”. Además, recalca que si el ambiente es seco “se le pueden caer las hojas”. “Es de exterior, así que si la colocamos dentro debe ser un lugar aireado y con bastante luz”, manifiesta.

Es fundamental que no se les apliquen cambios bruscos de temperatura. La calefacción y el aire acondicionado son dos de sus peores enemigos. Además no hace falta inundarlos de agua ya que no la necesitan. Se recomienda colocarlo en un plato con unos guijarros y un poco de agua tibia en el fondo y, por supuesto, no regarlo nunca por encima. “Lo mejor es ponerlo en un barreño con agua dos veces por semana durante 15 o 20 minutos y después retirarlo”, aclara el experto.

Finalmente, cabe destacar que antes de adquirir un pascuero debe fijarse si hay demasiadas florecillas maduras en el corazón de las brácteas (hojas). Cuantas más tenga, menos durará la planta. También hay que cerciorarse de que no tenga algún tallo putrefacto o roto además de manchas. Todo lo que debes saber para tratar tu pascuero lo puedes encontrar también en otra información de IDEAL.es.

¿Y qué hacer si se le caen las hojas? Debemos podarlo hasta dejarlo en unos 6 centímetros de tallo. Después conviene pasarlo a una maceta más grande y regarla sin abonar hasta que crezcan nuevas hojas. Sólo ahí deberá abonarse para conseguir que las hojas se pongan rojas. Los meses de septiembre, octubre y noviembre es recomendable tener la planta 14 horas al día en oscuridad cubriéndola con una bolsa negra.