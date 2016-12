Una niña de 3 años salva la vida a su madre al llamar a emergencias tras verla inconsciente

Amelia Thow, una niña británica de 3 años, salvó la vida a su madre gracias a una rápida llamada a emergencias, después de que ésta cayera inconsciente al suelo debido a las secuelas de una conmoción cerebral anterior.

La propia mujer, llamada Samantha, ha contado lo ocurrido al diario Mirror: "Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que enseñé a Amelia cómo marcar el '999'. Pensé que durante la explicación no me prestó atención, pero claramente me ha demostrado que sí".

En este sentido, Samantha ha aprovechado para pedir a todos los padres que enseñen a sus hijos cómo llamar a los servicios de emergencias,

"Fue increíble, esa sensación de saber que mi hija de tres años ha hecho esto, fue simplemente increíble. Realmente lo fue", precisa la orgullosa madre.