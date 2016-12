"Los Reyes son magos, pero no tontos: los suspensos no hay que premiarlos"

uenas, soy Emilio Calatayud. Hace unos días comentamos que un suspenso (o dos o tres) no son una tragedia, sino que forman parte de nuestra formación. Pero también advertimos de que eso no quiere decir que haya que premiarlos. Una vez, y creo que ya lo he contado, un chaval dijo: “Mis padres son tontos, no he aprobado nada y me han regalado un móvil de última generación”.

