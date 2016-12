Un niño de 7 años se pone a trabajar para poder comprar regalos a los niños necesitados

Si por algo debería destacar la Navidad es por la solidaridad con el prójimo, ya que hay muchas personas que no tienen para comer, pagar sus gastos y mucho menos para regalarle algún que otro juguete a sus hijos. Por ello, Trenton Gardner, un niño de siete años de Indiana, Estados Unidos, debe convertirse en un referente para todos, ya que el menor se ha puesto a trabajar en un McDonald’s con el objetivo de conseguir dinero para poder comprar juguetes y regalos para otros niños que no tienen.

Al parecer, según recoge Fox, el pequeño acudió al restaurante y en un primer momento la encargada le dijo que era demasiado joven para trabajar, algo que motivó que el niño comenzara a llorar al sentirse frustrado por no poder cumplir con su objetivo. No obstante, viendo el buen gesto que quería realizar el menor, la mujer finalmente accedió a dejarle quedarse con las propinas que le dieran los clientes si les limpiaba la mesa, “Es el mejor trabajo que he hecho en mi vida”, aseguraba el pequeño a la cadena.

Así, el niño pudo conseguir el dinero que necesitaba y con la ayuda de sus padres compró muñecos, lápices de colores, coches y bicicletas. Regalos que fue repartiendo entre los niños más necesitados de su vecindario.