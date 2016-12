Regala todo 'el Gordo' a hijos y nietos y se quiere casar a los 92 años

La alegría desbordante de la Lotería de Navidad ha contado este año con un lugar en el que se ha vivido de un modo muy especial. El número 66.513 ha dejado buena parte de su premio en una residencia de ancianos de Madrid en la que las historias vividas son para el recuerdo.

Sobre todo de dos de las mujeres. Rosario de 91 y Pepa de 92 años. Las dos han sido agraciadas con el premio 'Gordo' y ambas sienten que se han llevado una de las mayores alegrías de su vida. "Estaba viendo la televisión y como sé de memoria el número he empezado a gritar 'Nos ha tocado', 'Nos ha tocado' y los compañeros me decían Rosario ¿que te pasa? y yo decía 'El gordo', 'El gordo', ¡nos ha tocado a todos! ¡que alegría!".

Aunque Rosario no tiene hijos, su premio lo repartirá entre sus sobrinos que seguro que se han llevado la misma alegría que su tía. Quien sí es madre es Pepa que con 92 años ha dejado de usar el andador por la alegría que tiene y confiesa que lo que ha ganado (1,2 millones de euros) los regalará a sus dos hijos para que hagan con ese dinero lo que haga falta. Porque para Pepa es una alegría, "no tenía nada para dejarles y le he dejado la Lotería". Tan eufórica está la mujer que no descarta casarse porque tiene muchos pretendientes en la residencia.