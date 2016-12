Hallan un lujoso anillo del siglo XIV en el bosque de Robin Hood

Mark Thompson, un ciudadano británico de 34 años de edad, acaba de hacerse famoso después de descubrir un lujoso anillo del siglo XIV en el bosque de Sherwood, el famoso lugar en el que Robin Hood se escondía del sheriff de Notthingham.

Tras llevar el anillo a una joyería, los expertos decretaron que la joya, que contiene un enorme zafiro y un grabado a ambos lados, podría llegar a tener un valor de entre 25.000 y 85.000 dólares.

Tras someterlo a varias pruebas en el Museo Británico, el especialista Dot Boughton, de la Universidad de Lancashire, estableció que el anillo podía ser formalmente considerado un tesoro, ya que se trata de una sortija muy similar a la usada en la tumbra de William Whittlesey, el arzobispo de Canterbury, que falleció en el año 1374, coincidiendo con la datación de este otro anillo.

Medieval ring found in Robin Hood’s Sherwood Forest being tested at British Museum | Metro News https://t.co/tYXaO1emIO