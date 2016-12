La NASA buscará mundos como los de 'Star wars'

Algunos de los planetas descubiertos en la galaxia podrían ser muy similares a los de 'Star Wars' como el árido Tatooine, el acuático Scarif o el congelado Hoth, según científicos de la NASA.

Así, examinando los datos sobre los más de 3.400 mundos alienígenas confirmados, los científicos aplican sofisticadas técnicas de modelado informático para descubrir los colores, la luz, el amanecer y el crepúsculo que podríamos encontrar si pudiéramos hacerles una visita.

Algunos de estos mundos lejanos son aún más extraños que los que pueblan la última película de 'Star Wars', 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. Y otros son extrañamente como los planetas ficticios de una galaxia lejana, muy lejana.

Planetas con solos dobles

Un planeta real en la galaxia recordó tanto a los científicos el planeta natal de Luke Skywalker, que lo llamaron "Tatooine". Oficialmente llamado Kepler-16b, el planeta de tamaño Saturno está a unos 200 años luz de distancia en la constelación Cygnus. La realidad de sus dos soles era tan sorprendente, que el mismo George Lucas aceptó el apodo de los astrónomos para el planeta.

"Este fue el primer sistema planetario real en el que se vería el doble atardecer con dos soles", dijo Laurance Doyle, astrofísico del Insituto SETI y director del Institute for the Metaphysics of Physics. Descubrió el planeta usando el telescopio espacial Kepler de la NASA.

Una persona en Kepler-16b tendría dos sombras. En una tormenta, aparecerían dos arcoiris. Cada atardecer sería único, porque las estrellas siempre están cambiando su configuración. Construir un reloj de sol requeriría cálculo.

Los astrónomos han descubierto que aproximadamente la mitad de las estrellas de nuestra galaxia de la Vía Láctea son binarias, en lugar de estrellas solas como nuestro sol. Así que mientras que Kepler-16b/Tatooine es probablemente demasiado frío y gaseoso para ser hogar de la vida, o de un esperanzado muchacho de una granja del desierto, es una buena apuesta de que podría haber un "gemelo" Tatooine habitable en algún lugar.

Mundos del desierto

George Lucas muestra predilección por los planetas desérticos, y al menos un científico de la NASA piensa que está en el camino correcto. "Los planetas desierto son posibles, tenemos uno aquí en nuestro sistema solar, en Marte. Creemos que los planetas desiertos en otros lugares podrían ser aún más habitables de lo que es Marte", dijo Shawn Domagal-Goldman, astrobiólogo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

"El tema recurrente de los mundos del desierto en 'Star Wars' es realmente interesante, porque hay algunas investigaciones que demuestran que estos son probablemente mundos habitables por encontrar", dijo en un comunicado del Jet Propulsion Laboratory Domagal-Goldman, quien es, entre otras cosas, científico climático.

Los mundos del desierto son no sólo una posibilidad muy real, sino que son probablemente muy comunes, dijo. Podrían estar calientes, como Tatooine y Jakku, o fríos, como Marte y Jedha en "Rogue One".

"La falta de agua en un planeta desértico podría ser lo que lo hace más habitable. El agua amplifica los cambios climáticos y puede causar que los planetas terminen siendo muy calientes como Venus o muy fríos como Europa", dijo Domagal-Goldman.

Planetas de hielo

Hay un mundo llamado Hoth en nuestra galaxia - una super-Tierra helada descubierta en 2006. Recordó a los científicos tanto el hogar de la base de rebelde levantada en hielo que extraoficialmente recibió ese nombre en recuerdo del planeta que aparece en 'El Imperio contraataca'. La designación científica del planeta es OGLE 2005-BLG-390L, en reconocimiento al Experimento de Lente de Gravedad Óptica (OGLE) que lo encontró.

El Hoth de nuestra galaxia es demasiado frío para soportar la vida tal y como la conocemos. Pero la vida puede evolucionar bajo el hielo de un mundo diferente, o una luna en nuestro sistema solar. En la Tierra, se ha encontrado dentro de volcanes, trincheras oceánicas profundas, incluso el suelo congelado de la Antártida.

La NASA está diseñando una misión a Europa para buscar vida bajo la corteza de la luna helada de Júpiter. Y la luna Encelado de Saturno también contiene un océano subterráneo que podría albergar vida extraña.

Mundos oceánicos

Para los científicos que caracterizan a los exoplanetas, el planeta más importante para estudiar es la Tierra, el único planeta conocido con vida. Y la vida en la Tierra comenzó en el océano.

"Necesitamos la ciencia climática de la Tierra para ayudarnos a entender la habitabilidad planetaria y la diversidad potencial de la vida en los exoplanetas", dijo la astrobióloga Nancy Kiang, investigadora del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Como astrobiólogo, su trabajo es modelar el tipo de vida vegetal que podría existir en planetas alrededor de otras estrellas.

No hemos confirmado la existencia de mundos oceánicos como el Kamino perpetuamente lluvioso en 'El ataque de los Clones', o mundos con océanos, como el Scarif de "Rogue One". Pero hemos encontrado mundos oceánicos congelados en nuestro sistema solar, en las lunas Europa y Encelado.

Podemos incluso ser capaces de vislumbrar un océano en un exoplaneta en un futuro no tan lejano. El reflejo del océano puede ser detectado a grandes distancias", dijo Victoria Meadows, profesora de la Universidad de Washington y directora del Laboratorio Planetario Virtual del Instituto de Astrobiología de la NASA.

Este resplandor fue observado por primera vez a partir de los mares líquidos de metano en Titán, la luna más grande de Saturno. MUNDOS FORESTALES

Tanto la luna boscosa de Endor, de 'El retorno del Jedi' como Takodana, el hogar de la cantina favorita de Han Solo en 'El despertar de la fuerza', son verdes como nuestro planeta natal. Pero los astrobiólogos piensan que la vida vegetal en otros mundos podría ser de color rojo, negro o incluso arco iris.

Hace unos meses, los astrónomos del Observatorio Europeo Austral anunciaron el descubrimiento de Proxima Centauri b, un planeta a sólo 4 años luz de la Tierra, que orbita una diminuta estrella roja.

"El color de la estrella sería melocotón para el ojo humano", dijo Meadows. "Y el planeta aparecería de color púrpura oscuro a púrpura claro, mirándolo desde una nave espacial". Desde la superficie de Proxima b, el cielo parecería ser violeta.

La luz de una estrella roja, también conocida como enana M, es tenue y sobre todo en el espectro infrarrojo, en oposición al espectro visible que vemos con nuestro sol. El planeta también no tiene amaneceres ni puestas de sol como la Tierra: un lado siempre se enfrenta a su sol.

"Si tienes organismos fotosintéticos, siempre obtendrían cantidades fijas de luz todo el tiempo, sería una puesta de sol permanente alrededor del planeta, verías una gradación de color", dijo Kiang.

Al igual que las algas marinas cambian de color verde a marrón oscuro a medida que se sumergen más profundamente en el océano, las plantas en un planeta enano rojo puede cambiar de color brillante desde el lado del día hacia el lado de la noche. MUNDOS HABITADOS

En el universo de "Star Wars", Lucas imagina decenas de mundos llenos de seres inteligentes. En nuestra galaxia, sólo conocemos un mundo así: la Tierra. Pero en la NASA se cree que tenemos una oportunidad de luchar para encontrar vida más allá de nuestro sistema solar.

Los próximos años verán el lanzamiento de una nueva generación de naves espaciales para buscar planetas alrededor de otras estrellas. El satélite Transiting Exoplanet Survey (TESS) y el telescopio espacial James Webb de la NASA intentarán determinar lo que hay en las atmósferas de otros planetas. Entonces, en la próxima década, el Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) nos traerá imágenes de exoplanetas alrededor de estrellas parecidas al Sol.