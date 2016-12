Consulta la Pedrea del Sorteo Lotería de Navidad 2016: números y décimos premiados

Después del emocionante sorteo de la Lotería de Navidad 2016 es el momento de saber si nuestros décimos se encuentran dentro de los innumerables premios que nos deparará la popular pedrea. A través de IDEAL.es ya puedes consultar números y décimos premiados, los cuales que han resultado agraciados durante el evento típico de todas las navidades. Premios menos jugosos que el Gordo, segundo o tercer premio, pero que permitirá tapar algún que otro agujero. Si estás intentando conocer si tus décimos han sido premiados, puedes hacerlo aquí.

Como todos los años, desde las 9:00 horas, hemos estado muy pendientes de lo que sucedía en Madrid, para ver si de una vez por todas nos dejamos de mala suerte y somos afortunados aunque sea con un número al que le ha sonreído la pedrea.

Recordemos además que el sorteo de la Lotería de Navidad de este año consta de 160 series de 100.000 números cada una, con un total de 3.200 millones de euros. Eso sí, «el 70% de la emisión se va a repartir», ha contado la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, por lo que 2.240 millones de euros se repartirán en premios. Así se distribuyen las cantidades:

-El premio Gordo es de 640 millones de euros -4 millones por serie-, por lo que se pagará 20.000 euros por cada uno que se invierta.

-El segundo premio repartirá 200 millones -1,250 millones por serie-.

-El tercero 80 millones -500.000 euros por serie-, completando además una cantidad total adicional de 24,5 millones entre los grandes, los medianos y los pequeños premios.

Recordamos que los premios se podrán empezar a cobrar a partir de las 18 horas. No tires ninguna de tus participaciones aún hasta que te cerciores de que no te ha sonreído la fortuna. Te puedes llevar un alegrón de última hora, ¿por qué no? Suerte.