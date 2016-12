Buscar números premiados de la Lotería de Navidad: localizador de décimos y premios

Si pretendes buscar qué cuantía le ha podido tocar a alguna de tus participaciones en este Sorteo de la Lotería de Navidad 2016 has llegado al lugar ideal. Aunque el evento se esté celebrando en Madrid en este preciso instante o incluso si ya ha concluido puedes acceder para encontrar cualquier número de algún décimo que haya podido resultar premiado, o no. Con nuestro localizador podrás conocer de primera mano dónde ha caído el ‘Gordo’ y los segundos y terceros premios en toda la geografía nacional. Es el momento. No esperes más.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2016 ha dado comienzo, y ya puedes empezar a verificar tus décimos y participaciones en nuestro localizador o buscador para comprobar y consultar números premiados. De entre los abundantes números que hay dentro de los bombos, solamente unos pocos han sido los agraciados. Estos boletos estarán dotados de diferentes premios que van desde los 1.000 euros hasta los 4.000.000 de euros del primer premio, el deseado por todos los participantes del sorteo de Lotería.

El localizador o buscador para comprobar y consultar números premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2016 permite, por tanto, saber de inmediato si el boleto está premiado y con cuánto dinero, ya que funciona con la variable del dinero invertido.

Igualmente, el localizador o buscador para comprobar y consultar números premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2016 tiene además en cuenta las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio, las cuales están dotadas también con una importante cantidad, todo para alegría de los españoles.

De esta forma, comprobar el número de la Lotería de Navidad es posible en tan solo unos segundos, mediante la sencilla introducción de las cifras jugadas en la página web del citado localizador de premios.

Lejos quedan las tediosas comprobaciones en papel, o el hecho de tener que acudir presencialmente a la tienda para saber si el boleto es agraciado. Ahora, gracias al localizador o buscador para comprobar y consultar números premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2016, todo puede hacerse sin moverse de casa.

Miles de personas participantes en este sorteo de la Lotería de Navidad 2016 buscan comprobar sus números, la mayoría con el fin de saber si serán premiados en alguna de las pedreas de 5 cifras que aportan 5 euros por cada euro jugado.

En cualquier caso, la Lotería de Navidad 2016 resulta un juego de tremenda ilusión, pero, tras el sorteo, la gran mayoría de participantes se van de manos vacías, lo que pone en jaque si merece la pena la media de dinero que todos los españoles gastan en boletos.

Del mismo modo, cabe destacar que, de entre los más de 5.000 premios repartidos, el Estado se queda un 20% de la Lotería de Navidad 2016, lo que acaba suponiendo la cantidad de 79.500 euros sobre los 4.000.000 de euros del premio 'Gordo'.

Puedes estar ante tu día de fortuna y desconocerlo por completo. La Lotería de Navidad, también en este 2016, trae sorpresas repartidas por una infinidad de hogares españoles. El tuyo puede estar dentro de ellos. No habrá una mejor forma de encarar la próxima Nochebuena.