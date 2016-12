Una mujer violada, golpeada y empalada muere tras 16 horas de agonía en Argentina

El pasado sábado por la noche, Irma Ferreyra da Rocha, argentina residente en Vecinos de Garupá, una localidad cercana a Posadas, en Misiones, al norte del país, salió a bailar y acabó siendo víctima de una brutal agresión sexual en un descampado a la que no logró sobrevivir.

Según cuenta el diario Lanación, fue violada, golpeada y empalada con la rama de un árbol. Al ser encontrada fue trasladada en una ambulancia al hospital donde agonizó durante alrededor de 16 horas y finalmente falleció el domingo por un paro cardio-respiratorio.

Silvina, una de sus hijas, declaró al citado periódico que "el sábado por la noche fue a bailar con un amigo al que le dicen Alejandro, alias 'El Porteño'". Y ahora, este albañil de 28 años, es el único arrestado y principal sospechoso de la agresión.

"Irma salió del lugar y desapareció defnitivamente. Fue violada, sometida a una feroz golpiza, empalada y arrojada a un sitio baldío sobre la calle 248 del barrrio Villa Bonita de Garupá, no muy lejos del local de baile", agrega Silvina.

Por su parte, Mabel da Rocha, hermana de la víctima relató al diario local MisionesOnline sus últimas horas con vida. "Yo fui a verla al hospital Madariaga. Estaba destruida, es una imagen que no me voy a olvidar nunca. Ella, con su mirada, me transmitió su impotencia, su asco, su vergüenza por lo que había pasado. Después no habló más. Me dijo que no aguantaba más el dolor".

Tras conocerse los hechos, el movimiento Ni Una Menos, ha emitido un duro comunicado contra la muerte de Irma en el que condena esta nueva agresión mortal a una mujer en Argentina, país donde la violencia machista crece imparable.