Le mandan unos pantalones extra largos y le dicen que es un "nuevo estilo de ropa"

Miqueas Berteau compartió Twitter la foto de los pantalones extra largos que había recibido después de compararlos con unos suyos de la misma talla. La respuesta de la tienda fue que se trata de un "nuevo estilo de ropa masculina", según publica dailynews.co.uk.

Como se puede ver, la extensión de la pierna es casi el doble. Tal y como añade el mismo medio, otras personas han recibido este tipo de pantalones y la tienda les ha dado la misma respuesta.

.@ASOS_HeretoHelp got my jeans from y'all today. Is this a joke?? These are NOT 32/32 jeans. I placed 32/32s next to them for reference pic.twitter.com/A6CVaJRPHG