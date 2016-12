Legalizan por primera vez la concepción de hijos de tres progenitores genéticos

El Reino Unido se convirtió este jueves en el primer país en legalizar la concepción in vitro de niños con ADN de tres personas para prevenir enfermedades hereditarias graves, al dar su luz verde el organismo regulador.

El permiso otorgado por la Autoridad de Fertilización y Embriología (HFEA) despejó el último obstáculo para aplicar la técnica contra las enfermedades mitocondriales, "una primicia mundial" y un momento "histórico", en palabras de su presidenta, Sally Cheshire.

"Es una decisión histórica y estoy segura de que los pacientes que esperan este tratamiento estarán realmente complacidos por lo que decidimos hoy", dijo la científica, precisando que habrá que aplicar la técnica con cautela y que no deja las "manos libres para todo".

Una pareja jordana ya se benefició de esta técnica en México, aprovechando un vacío legal, pero ningún país la había regularizado hasta ahora.

La sanción del HFEA llega más de un año y medio después de que el Parlamento aprobara la ley, y los primeros niños resultantes podrían nacer en 2017.

"Es gratificante que tantos años de investigación en este campo puedan finalmente aplicarse para ayudar a familias afectadas por estas enfermedades devastadoras", explicó Mary Herbert, profesora de biología reproductiva de la Universidad británica de Newcastle.

Sin embargo, cuando el Parlamento aprobó la ley algunas voces se alzaron contra ella alegando que abría la puerta a los bebés a la carta, como David King, director del grupo Alerta Genética Humana (Human Genetics Alert), que lamentó que el país rompiera el consenso internacional de que no hay que modificar genéticamente a los seres humanos.

"En medio de la futura pesadilla del diseño de bebés, la gente mirará atrás y se preguntará: ¿cómo fueron tan irresponsables?", aseguró entonces.

Además de recibir el ADN normal de su madre y su padre, a un niño se le dará también una pequeña cantidad de ADN mitocondrial sano de una mujer donante.

Las mitocondrias son como la fuente de energía de las células. Convierten el azúcar y el oxígeno en la energía que necesitan las células para funcionar. Contienen solamente alrededor del 0,1% del DNA de una persona, se heredan siempre de la madre y no tienen influencia en características individuales como la apariencia o la personalidad.

Pero cuando el ADN mitocondrial no funcional las consecuencias pueden ser catastróficas. En las enfermedades mitocondriales, las mitocondrias no pueden convertir eficientemente el azúcar y el oxígeno en energía, por lo que las células no funcionan correctamente.

Las enfermedades mitocondriales pueden ser devastadoras, afectando a los órganos principales y causando desde la ceguera a la pérdida de masa muscular.

"Hay muchos trastornos médicos que pueden ser descritos como enfermedades mitocondriales. Oscilan entre leves y mortales. De todos modos, el ADN mitocondrial se hereda solamente de las madres, y las mujeres corren el riesgo de transmitir enfermedades graves a sus hijos", dijo el profesor Adam Balen, presidente de la Sociedad de fertilidad británica.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine sugería que 2.473 mujeres en el Reino Unido están en riesgo de transmitir una enfermedad mitocondrial potencialmente letal para sus hijos.

Los científicos del Centro Wellcome Trust de investigación mitocondrial de la Universidad de Newcastle (norte) se encuentran entre los pioneros de la donación mitocondrial y serán los primeros en ofrecer el tratamiento.

Este centro explicó que ya tenía lista de espera para la terapia, y espera practicarla con 25 mujeres al año con financiación pública.

El caso de cada paciente se estudiará por separado y requerirá un permiso del HFEA.

En teoría, la sustitución mitocondrial no sólo evita que la enfermedad se desarrolle en un niño, también en sus descendientes.