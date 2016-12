"No es un juguete. Piensa antes de regalarlo"

Presten mucha atención y cárguense de responsabilidad para estas navidades. Si han tomado la determinación de regalar una mascota a sus hijos piénselo una, dos y hasta tres veces más. No es un juguete más, no se puede utilizar y tirar, se trata de un gesto que condicionará sus vidas durante probablemente más de una década. Así lo recalca también la propia Policía Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter con un mensaje claro: “Piensa antes de regalarlo”.

“No es un juguete, no va a pilas, no se puede guardar. Es una responsabilidad, te dará todo su amor. Piensa antes de regalarlo. We ‘love’ animals”, reflejan en un comentario que ha superado los tres millares de retuits y se acerca a los 2500 favoritos.

NO es un juguete, NO va a pilas, NO se puede guardar. Es una responsabilidad, te dará todo su amor. PIENSA antes de regalarlo. We animals pic.twitter.com/1yCXGJmzeX — Policía Nacional (@policia) 20 de diciembre de 2016

Además, el portal ‘Hogarmanía’ da varias claves para aclarar por qué no regalar mascotas en Navidad. El 30 por ciento de los regalados son abandonados o cedidos meses después. “Tener una mascota es una decisión muy personal que debe ser meditada y consensuada por toda la familia. Si lo tienes clarísimo, no compres, adopta y salvarás una vida”, añaden.

Primero habrá que cerciorarse de si la persona que lo quiere va a recibir al nuevo compañero deseándolo realmente y no como un capricho. Debe valorar si tiene tiempo para atenderla y para permitirse el gasto de vacunas, visitas al veterinario, alimentación y otros cuidados. También estudiar si el hábitat sería el idóneo para el animal por su tamaño y la existencia de diferentes alergias en casa. Su entrada en una casa supone una responsabilidad para el niño, y también para los padres.