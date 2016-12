La joven estadounidense Sara Roebuck sufrió un intento de violación hace aproximadamente un año y medio. Durante todo este tiempo ha tratado de explicar con detalle cómo vivió aquella terrible noche. Y lo ha hecho en una carta que se ha convertido viral a través de las redes sociales, justo lo que pretendía la chica. Además, este texto también fue el que leyó durante el juicio contra su agresor.

Sara quería que su escrito evitara más violaciones en el futuro: "Me puse de pie por cada mujer que camina a casa con las llaves entrelazadas entre sus dedos, me levanté y hablé para todas las mujeres en el mundo que han sufrido a manos de hombres como usted".

La carta, que lleva por título, 'Una carta para el hombre que intentó violarme', recoge lo siguiente:

“Dijiste que lo que hiciste duró pocos minutos, no que me encerraste en una habitación 20 minutos, pese a que intentaste quitarme la ropa, pese a que lanzaste mi cuerpo al lavabo, pese a que intentaste raptarme. Tú dijiste que tú estabas encima de mí en el suelo porque vertí mi bebida y se derramó, no porque, después de conseguir sacarte de entre mis piernas, tú retorciste mi cuerpo y me tiraste al suelo, sujetándome y agarrándome con tu peso encima de mí. Dijiste que pese a que me tiraste al lavabo, abriéndome de piernas y entrando entre ellas, pese a que lloré y grité, apartando mi vestido del pecho y dejando ver la parte más íntima y vulnerable de mi ser, todo lo que hiciste fue tocarme "una o dos veces" pero que cuando te diste cuenta, viste y sentiste que tenía el periodo, y que de hecho tenía un tampón dentro, después de las múltiples ocasiones que me metiste tus sucias manos dentro de mi cuerpo, tú decidiste parar. Los dos sabemos que eso no fue así. Todo el mundo aquí en el juzgado lo sabe".