5 trucos para no quedarte sin datos en tu móvil

Seguramente sea una de las cosas que más molesta a la gente: quedarse sin datos en el móvil antes de que acabe el mes. Nunca tenemos suficientes ni con tarifas móvil baratas. Descargas una aplicación y se van cien megas. Te pones a escuchar música en el Spotify y se van otros tantos. Así día tras día. ¿El resultado? Llega el día 20 de cada mes y el móvil se vuelve lento. Y además, en verano, cuando más utilizamos el celular en todo el año. Sin embargo, hay una serie de trucos que te ayudarán a ahorrar datos de forma considerable:

1- Elige bien tu navegador

Es una buena forma de ahorrar en datos. Utilizar el Chrome como navegador predeterminado es una buena opción. Para sacarle el máximo partido pincha en 'Configuración>Economizador de datos (o Ancho de banda)' y a continuación actívala.

Otra opción es descargar también 'Opera Mini' y 'Opera Max', navegadores especializados en el ahorro de megas. Funcionan mandando todo el tráfico que vas a visualizar por unos servidores que optimizan y comprimen las páginas, en algunos casos hasta un 90%.

2- Cuidado con WhatsApp

Mandar mensajes no consumen apenas datos, pero que todas las fotos y vídeos se te descarguen automáticamente pueden acabar con tu tarifa. La mejor opción es que lo establezcas desde el menú de ajustes en modo manual y si esta opción no te convence, comprueba que las imágenes y los vídeos se descarguen automáticamente solo cuando estés conectado a una red WiFi.

3- Controlar el consumo de tus aplicaciones

Seguramente de las decenas de aplicaciones que tienes descargadas en tu teléfonos no uses al día ni el 20% de ellas. Indirectamente, te están 'chupando' datos y datos sin utilizarlas. Acabar con esos consumos no deseados tiene solución. En Android entrar en Ajustes>Administración de tráfico de datos>Aplicaciones de red>Datos móviles (en las apps que no queramos que se conecten). En el caso del iPhone entra en 'Ajustes>Datos móviles>Usar datos móviles para... 'y tendrás que desactivar las que no te interesen.

4- Actualiza los contenidos solo mediante WIFI

Una ronda de actualizaciones pesadas puede acabar con tus datos móviles en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es conveniente decirle a tu teléfono que solo actualice por WiFi. Para ello entra en los ajustes de Google Play en Android y selecciona que solo se descarguen de forma manual. En iPhone pincha en Ajustes > iTunes y desactivar Usar datos móviles.

5- Descargar mapas sin conexión

Los mapas de Google son los más utilizados. Además, disponen de una las opciones de ahorro más eficaces: mapas sin conexión. La popular aplicación permite descargar los mapas de tu ciudad o de donde vayas a viajar próximamente. El funcionamiento es muy sencillo: Pincha en la app, pulsa en el icono de las tres líneas paralelas, 'Zonas de conexión>+>selecciona el área>Descargar'. Cuando ya lo tengas descargado, pincha en 'Zonas sin conexión' y elige el mapa que te interese. *Esta opción solo está disponible para Android.