1.145 euros por cuatro filetes y un pescado: el 'sablazo' en un bar que asombra en las redes Un periodista local, fingiéndose un turista, hizo una prueba en un restaurante y pagó 82,80 euros. Las víctimas de lo que parece una estafa decidieron denunciarlo ante la policía IDEAL.ES Martes, 23 enero 2018, 10:34

Cuatro estudiantes japoneses se quedaron sorprendidos cuando vieron a lo que ascendía la cuenta del restaurante al que habían ido a comer. Los jóvenes tuvieron que abonar 1.145 en un establecimiento céntrico de Venecia por apenas cuatro filetes y un plato de pescado. Algo parecido a una estafa que lejos de ser una anomalía, se repite más a menudo de lo que parece.

Según denuncian otros casos parecidos, en Italia es bastante común que los turistas extranjeros se puedan encontrar con cuentas muy altas a la hora de pagar lo consumido en un restaurante. El diario ABC relata por ejemplo cómo una familia, también de origen asiático, tuvo que abonar más de 500 euros porque el camarero había utilizado una técnica demasiado común en el país transalpino para aumentar el precio de las consumiciones a quienes no entienden el idioma. El metre les había asegurado que él se encargaba de todo por lo que les hizo un pedido muy caro con ostras y bogavantes incluidos.

En ambos casos hubo queja formal por parte de los clientes. De hecho, los cuatro estudiantes no dudaron en ir a formular una denuncia a la policía de Bolonia por lo que consideraban una estafa. El alcalde de Venecia, donde ocurrió todo, echa mano de la ironía para asegurar que "uno come, bebe y después dice que no sabe el idioma. Pero si vienes a Italia debes aprender el italiano".