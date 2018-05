Sierra Nevada cierra el domingo con esquí gratis y 65 kilómetros abiertos Espectacular imagen de una de las pistas de la estación granadina, ayer. / A. MOLINA Una paella popular en la Plaza Andalucía de Pradollano pone el broche a la temporada de invierno ALEJANDRO MOLINA GRANADA Viernes, 4 mayo 2018, 01:25

Mañana comienza el último fin de semana de la temporada de esquí en Sierra Nevada. La estación echará el cierre el domingo con una jornada en la que el únicamente será necesario pagar los cinco euros del seguro obligatorio para poder esquiar. El último fin de semana de esquí llega con la estación cargada de nieve y unas condiciones muy buenas teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Se ofrecerán 65 kilómetros y todo el desnivel esquiable abierto, todo un récord en pleno mes de mayo. El horario de apertura será de 9 a 14 horas.

Se despide así una temporada que ha durado 163 días y que ha estado marcada por el gran número de nevadas, algo que no se veía desde hacía años. Si bien las pistas han estado en muy buenas condiciones, la campaña también será recordada por los muchos días de cierre vividos durante el mes de marzo, en el que a penas se vio el sol en el cielo de Sierra Nevada.

El próximo lunes, Cetursa hará públicos unos datos globales de la temporada en los que el mes de marzo será protagonista. Quizá se haya perdido la gran oportunidad de batir todos los récord de la estación, pues la Navidad fue excelente y se vivió el segundo mejor mes de febrero en la historia de Sierra Nevada. La Semana Santa, con un noventa por ciento de ocupación y 83.000 esquiadores, también fue la segunda mejor de la historia.

En el ámbito deportivo este año también ha sido la estación granadina la que más pruebas deportivas ha organizado, con momentos estelares como los Campeonatos de España en categoría absoluta de esquí alpino, snowboard y freestyle.

También la Covatilla

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión las granadinas no serán las últimas pistas en cerrar. Este año la Covatilla también cerrará el día seis de mayo, aunque con doce kilómetros de pistas. Sierra Nevada se despedirá con mucha nieve sobre su área esquiable y no se descarta que los equipos nacionales realicen alguna concentración a finales de mayo. A pesar de las buenas condiciones, la opción de seguir adelante con la temporada no se contempla como tampoco la de almacenar la nieve para el año que viene, algo que por primera vez hará este año en Candanchú.

El 'snow-farming', que es como se conoce a esta técnica, está muy extendido en los Alpes y en países como Suecia. Consiste en almacenar grandes cantidades de nieve y taparla con paja o corteza de sauce. Aunque se pierde entre un veinte y un treinta de la nieve guardada, permite en estos países garantizar la apertura en noviembre con una nieve cuya densidad es mejor que la de la que producen los cañones.

En España, Candanchú llevará este año una prueba piloto pero es algo que no se plantean por ahora en Sierra Nevada, dónde la gruesa capa de nieve se seguirá viendo durante muchos días como telón de fondo en el paisaje granadino.