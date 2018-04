Esquí Alpino Segundo podio de la granadina Irene Álvarez en los Campeonatos de España Irene Álvarez supera una de las primeras puertas en la pista Granados. / ALEJANDRO MOLINA La corredora del CETDI Sierra Nevada hace tercera en el gigante y su compañera Adriana Valero queda quinta ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Miércoles, 4 abril 2018, 02:24

Irene Álvarez está llamando con fuerza a las puertas del equipo nacional. Pertenece al Club Caja Rural de Granada y al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada, que gestiona la Federación Andaluza. Su evolución natural sería entrar en el equipo nacional y está demostrando talento. Ayer volvió a ser tercera por segundo día consecutivo en los Campeonatos de España de Esquí Alpino Absolutos, que hoy terminan en Sierra Nevada. El lunes fue tercera en súper y ayer lo repitió en gigante.

El segundo día de competición tuvo lugar sobre la pista Granados, que lució imponente tras unos primeros compases en los que la niebla obligó a retrasar la salida de la primera manga. Fue un contratiempo pasajero y, finalmente, la prueba se pudo desarrollar con una climatología excelente. El único inconveniente fue, una vez más, una nieve que se fue reblandeciendo a medida que avanzaba la jornada y obligó a extremar el tacto en las presiones sobre todo en la parte final del muro de Granados, cerca de la meta. En ese escenario Irene realizó una primera manga discreta que no presagiaba el buen resultado final. «En la primera he fallado un poco y en el tramo final no he conseguido darle continuidad, iba un poco atrancada» explicó la del club Caja Rural al término de la jornada. Instantes antes del volver al portillón de salida para realizar la segunda manga, Irene no se mostraba demasiado optimista, pero no se rindió a pesar de estar octava en la clasificación general.

«En la segunda manga, con la nieve más blanda, he conseguido sacar limpios los puntos más difíciles y ha ido mejor», dijo la tercera de España en eslalon gigante. Sin ser mala, esta no estaba siendo la mejor temporada de Irene Álvarez y ayer ella misma reconocía que no esperaba estos resultados tan positivos. Pero el trabajo da sus frutos y la granadina está cuajando unos Campeonatos de España muy buenos. Muy cerca del podio, en los puesto s de honor, se clasificó la también granadina y miembro del CETDI Sierra Nevada Adriana Valero. Fue sexta en la clasificación general de la prueba y quinta en la clasificación de los Campeonatos de España, pues no computaban en ella las corredoras de otros países.

El título de campeona de España fue para la catalana Julia Bargalló, que logró el doblete tras ganar el lunes en súper. La corredora del equipo nacional logró un crono 1:51:33. Julia, que se mostró exultante, aseguró que «la primera manga ha sido increíble, la nieve estaba perfecta y he disfrutado mucho». Sobre el eslalon de hoy afirmó que será difícil «porque no es una de mis disciplinas, pero voy a luchar al máximo para estar en el podio de nuevo».

En la tercera posición de la clasificación española terminó la aranesa Pat Miquel.

Juan del Campo no falla

En hombres la victoria fue para el olímpico del equipo nacional Juan del Campo, que partía como favorito. Perteneciente a la Federación Vasca, Del Campo obtuvo un tiempo total de 1:48:04. El segundo puesto fue para el catalán Ricard Ortega mientras que su hermano Albert, que el lunes había ganado el súper, logró en esta ocasión el bronce.

Sobre su victoria de ayer Juan del Campo dijo que «la bajada ha sido preciosa. En la primera manga las condiciones de la nieve eran increíbles y, en la segunda, el sol ha pegado fuerte y a pesar de eso la pista ha aguantado muy bien». Del Campo, que hoy por hoy es uno de los referentes nacionales en esquí alpino, añadió que «estoy muy contento con el nivel de este gigante ya que en la primera manga era segundo y he podido recuperar y hacerme con el oro». Sobre sus posibilidades para el eslalon que tendrá lugar hoy en el mismo escenario de competición, Juan del Campo dijo que «mi objetivo es intentar esquiar bien, volver a alcanzar el nivel de las últimas carreras en Bulgaria y Eslovenia de la semana pasada, donde hice los mejores puntos FIS de mi vida, aunque la competencia en eslalon con Quim Salarich y el resto de compañeros de la RFEDI va a ser dura».

Hoy parten como favoritos los actuales campeones de la especialidad, los catalanes Quim Salarich y Mirem Miquel.