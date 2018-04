Sierra Nevada Núria Pau y Quim Salarich cierran con oro en eslalon La granadina Irene Álvarez, hoy en el Eslalon. / A. MOLINA Las granadinas Irene Álvarez y Adriana Valero se quedan sin subir al podio en el broche a los campeonatos de España ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Jueves, 5 abril 2018, 01:54

La tercera jornada de los Campeonatos de España Absolutos no se cerró con otro podio para la representación granadina. Ni Irene Álvarez (Caja Rural) ni Adriana Valero (Ski Club Granada) pudieron despedirse de Sierra Nevada con otra medalla. Ayer tuvo lugar la prueba de eslalon bajo unas condiciones dignas de la Copa del Mundo. A diferencia de los dos primeros días la nieve aguantó bastante dura hasta el final y los corredores pudieron lucir su mejor técnica de esquí en eslalon. Irene Álvarez, que había logrado bronce en súper y en gigantes el lunes y el martes, se quedó muy cerca de la tercera medalla. La primera manga fue bastante bien para la corredora del CETDI Sierra Nevada y la segunda la estaba bordando pero pasó a caballo la última puerta y fue descalificada.

«Me he retrasado un poco en la penúltima puerta y ya no he podido entrar bien en la última», explicó Irene al término de la jornada. A pesar de la mala suerte, su actuación fue meritoria porque esta no es su principal especialidad.

La temporada para las granadinas no ha terminado todavía porque mañana también tomarán parte en el Campeonato de Esquí Alpino Absoluto de Portugal, que se disputará igualmente en Sierra Nevada. El mejor resultado del CETDI Sierra Nevada el miércoles fue para el madrileño Gonzalo Viou, que fue cuarto.

En mujeres la ganadora fue la esquiadora de la RFEDI Núria Pau (LMCE-FCEH) al hacer un tiempo de 1:26,79, seguida de la también catalana del CETDI Val d'Aran Miren Miquel (CAEI), con un crono de 1:29,60; y de la esquiadora aragonesa del CETDI Jaca, Sofía Gandarias (CEC), 1:31,85. Sin embargo, la tercera en la competición, aunque sin computar en campeonatos de España, fue la andorrana Claudia Mijares con 1:31,29.

Tras la victoria, Pau reconoció que «he hecho dos buenas bajadas. He disfrutado tanto de la primera como de la segunda manga. He podido sacar mi mejor esquí y ha sido una buena manera de acabar el Campeonato».

En hombres, los dos primeros puestos del podio de los Campeonatos de España de SL fueron para componentes de la RFEDI: los catalanes Quim Salarich, con un tiempo de 1:22,61, y Albert Ortega (1:25,80), ambos de la RFEDI y del club LMCE, que ocuparon el primer y segundo lugar. El tercero en el podio fue el suizo-español Luca John, también de LMCE, con un crono de 1:26.31. Con este resultado, Salarich consiguió revalidar el título de la temporada pasada. Ortega, por su parte, también hizo un papel destacado en los campeonatos, al ganar el Super-G el lunes y hacerse con el bronce en la prueba de Gigante el martes. El segundo en el cómputo de clasificación FIS fue el andorrano Axel Esteve (1:23,35).

Salarich, al finalizar la competición, se mostró satisfecho con el resultado. «La competición ha ido bastante bien. La verdad es que estoy muy contento de revalidar el título y llevármelo a casa». En cuanto al trazado, declaró que «me ha sorprendido la calidad de la nieve, estaba muy dura, tanto en la primera manga como la segunda. Los trazados han sido exigentes».

La directora de carrera, responsable técnica de la FADI y exesquiadora de Copa del Mundo, Carolina Ruiz, ha valorado muy positivamente los tres días de carrera coniderandolos como «tres días muy intensos, con condiciones meteorológicas cambiantes que ha obligado a un esfuerzo a la organización pero dónde se ha visto la capacidad de sacar adelante los Campeonatos de España y ofrecer unas pruebas FIS de alto nivel. Por su parte, May Peus España, presidente de la RFEDI, ha explicado que se ha visto un muy «buen trabajo Sierra Nevada y la FADI con competiciones con un nivel en esquí alpino cada vez más alto».