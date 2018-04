Martín Romero y Paula Riquelme ganan el Campeonato de España de Baches Martín Romero ayer. / A. M. G. Los esquiadores granadinos dominan el evento que se disputó en la emblemática pista de la Visera, en la estación de Sierra Nevada ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Domingo, 1 abril 2018, 02:06

La de baches es posiblemente la modalidad de esquí más difícil que existe. No sólo hay que realizar dos saltos con ejercicios de máxima dificultad. Se baja esquiando a toda velocidad por una pista de gran pendiente plagada de baches. Además de puntuar el grado de dificultad de los ejercicios realizados en los saltos, los jueces valoran la técnica de esquí y el ritmo en el descenso. Sin duda, los esquiadores más completos son los de baches. En España, hoy por hoy, el mejor esquiador de baches es granadino, pertenece al Centro de Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada, al Club Caja Rural, y se llama Martín Romero.

Ayer volvió a demostrar que es el mejor en los Campeonatos de España de la especialidad que se disputaron en la pista de la Visera, en Sierra Nevada. Enfrente tuvo a rivales con mucha experiencia como el navarro Ánder Zamora, varias veces campeón de España, y su ex compañero en el CETDI Sierra Nevada Jorge Montoya.

Aunque el día fue perfecto en lo meteorológico, los competidores tuvieron que gestionar una nieve blanda que dio lugar a que los baches se fuesen haciendo cada vez más grandes a medida que avanzaba el día. «Era necesario hacer una buena absorción porque los baches eran grandes, la fase de esquí ha sido muy importante en este campeonato», explicó poco después de terminar Jorge Montoya, que se llevó el bronce por detrás de Ánder Zamora, que fue plata. A Martín, que en breve competirá en el mundial júnior de Are (Suecia), le salió la bajada perfecta. «En las clasificatorias no he querido arriesgar en el primer salto pero en la final sí lo he hecho y ha salido como yo quería», detalló el ganador. En la bajada de la final, Martín hizo un cork seven en el primer salto y un back flip cross en el segundo, lo que le valió 67,19 puntos, cinco más que los logrados por Ánder Zamora.

Caja Rural domina

En damas, la victoria también fue granadina, a cargo de Paula Riquelme (Caja Rural). La esquiadora no tuvo rival ayer y se alzó con el primer puesto al obtener 42,66 puntos mientras que la segunda clasificada, Miriam González (Monachil), sólo logró once con cincuenta. Tercera terminó Marta Esono, también del Caja Rural.

La competición no terminará por el momento en Sierra Nevada. Hoy se celebra el Campeonato de España de Slope Style para snowboard y esquí, en el que Caja Rural vuelve a tener a un favorito entre sus filas. Se trata de Josito Aragón, que intentará revalidar su título. Regino Hernández también será homenajeado.