La granadina Irene Álvarez logra el bronce en el Campeonato de España de súper gigante

Los Campeonatos de España Absolutos han comenzado con medalla granadina. Irene Álvarez (Caja Rural) logró ayer la presea de bronce en la prueba de súper gigante, por detrás de las catalanas Ana Esteve, segunda, y Julia Bargalló, que se hizo con la primera posición.

Fue en una prueba marcada por el fuerte viento, que obligó a retrasar la salida hasta en dos ocasiones. Finalmente los responsables de la competición dieron luz verde a la una de la tarde y se pudo celebrar no sin dificultades para los corredores. La pista Genial (que incluía un tramo del Rebeco y la parte final de Granados) acusó el paso de las horas y cuando por fin los corredores pudieron salir la nieve estaba muy blanda.

Aunque no era un trazado muy cruzado ni había grandes muros, el hecho de que la nieve estuviese tan blanda obligó a los participantes a esquiar con sumo cuidado.

«Se ha visto que varias competidoras se han salido y todas hemos hecho una línea muy baja» comentó Irene Álvarez en referencia al estado de la nieve.

«En súper las curvas son muy largas y con la nieve así es fácil perder un apoyo» aseguró Álvarez, que este año también ha conseguido proclamarse sub campeona de España U18 en la modalidad de eslalon.

Irene, que también pertenece al Centro Especializado de Deportes de Invierno de Sierra Nevada (CETDI) aseguró que su gran objetivo sigue siendo entrar en el equipo nacional, algo que no parece tan lejano después de su buena actuación ayer en Sierra Nevada. El súper no es su gran especialidad y hoy tiene una oportunidad incluso mejor que la de ayer, pues llega el turno el gigante, una disciplina en la que la granadina se siente mucho más cómoda. En octava posición quedó la también granadina y compañera de Irene Adriana Valero.

Ortega, en hombres

La victoria en hombres fue para el catalán y ex de la Federación Andaluza Albert Ortega. Revalidó así el título logrado el año pasado y se postula como uno de los favoritos en la jornada de hoy. Ortega coincidía con Irene al afirmar que el estado de la nieve al final ha determinado toda la competición.

Nieve primavera

«La nieve ha cambiado mucho desde que hemos reconocido. Ha sido una carrera complicada pero he luchado hasta el final. He tenido que ajustar muy bien técnicamente y por eso he estado delante» explicó el ganador.

En relación a la pista aseguró que «aunque es una pista que desde fuera parece fácil tiene muchos cambios de pendiente».

La salida estaba situada a 3.075 metros de altitud, junto a la estación superior del Telesilla Stadium, y la meta a 2.575. En total eran 500 metros de desnivel con 45 puertas.

Junto con Adur Etxezarreta, que también se formó en la Federación Andaluza, son actualmente dos de los esquiadores españoles que más trabajan las disciplinas de velocidad y ayer quedó bastante claro. Desgraciadamente Etxezarreta no tuvo su mejor día y fue descalificado tras realizar su bajada.

Segundo clasificado fue el aranés Álex Puente mientras que tercero acabó el olímpico Juan del Campo. Hay que destacar también el excelente papel que realizaron los corredores andorranos, que hicieron que el nivel del evento creciese.

Los campeonatos terminarán mañana con la disciplina de eslalon. Hoy se realizará el gigante en el mismo escenario de competición de ayer. Además de españoles y andorranos, participan también esquiadores procedentes de países como Francia, Perú, Estados Unidos, Portugal y Suecia.