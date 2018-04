El gran abrazo de Sierra Nevada al olímpico Regino Hernández

Es difícil superar la emoción que supone subir al podio de unos Juegos Olímpicos pero lo que ayer vivió Regino Hernández en Sierra Nevada no fue cualquier cosa. El medalla de bronce en snowboard cross estuvo radiante y se mostró profundamente agradecido tras recibir el cariño de su gente. Fue en el homenaje que le organizaron ayer Cetursa y las federaciones Española y Andaluza de Deportes de Invierno.

El acto tuvo lugar en el Mini Snowpark de Sierra Nevada, justo al término del Campeonato de España de Solpe Style y del Campeonato de Andalucía para alevines 'Slopevin'. Regino realizó una bajada por el trazado de competición acompañado por todos los participantes de categoría alevín. El momento de mayor emoción se produjo al llegar a la meta, dónde una masa humana lo esperaba para vitorearle. Regino, aclamado como el gran campeón que es, no podía dar ni un paso atrapado en una abrazo multitudinario. Nadie quería perder la oportunidad de hacerse una foto con él. Fue el gran abrazo de Sierra Nevada a un deportista de la casa que el pasado mes de febrero hizo historia para el deporte español. Firmó autógrafos hasta la saciedad y fue el centro de cientos de 'selfies'. Pocas veces se ve un evento tan multitudinario en Sierra Nevada, y cuando se ha visto ha sido en competiciones internacionales. «Este es el homenaje que más ilusión me hace, el de mi gente», dijo un exultante Regino Hernández, que también aseguró que «es un orgullo pertenecer a esta federación y ser andaluz». Poco después, en el podio, recibió sendas placas de reconocimiento de manos de los presidentes de las federaciones española y andaluza, May Peus y Juan Luis Hernández. Tampoco faltaron al homenaje la consejera delegada de Cetursa, María José López, y las olímpicas granadinas María José Rienda y Carolina Ruiz. Rienda recordó que hay que seguir trabajando con los centros de tecnificación como el de Sierra Nevada mientras que Carolina Ruiz afirmó estar orgullosa de que este hito lo haya conseguido un andaluz.