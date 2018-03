Esquí alpino La Copa de Andalucía de infantiles se decide en Sierra Nevada Cerca de un centenar de corredores tomarán parte en la competición, que contará en su mayoría con deportistas andaluces ALEJANDRO MOLINA GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 02:14

Hoy arranca la fase final de la Copa de Andalucía de para las categorías U 14 y U 16. Hoy se celebra un súper gigante en la pista del Prado de las Monjas mientras que mañana será el turno del eslalon. La competición se cerrará el domingo con la disputa de un eslalon gigante, también el Prado de las Monjas.

Cerca de un centenar de corredores tomarán parte en la competición, que contará en su mayoría con deportistas andaluces. Tras la disputa de las dos primeras fases la lucha por la victoria final en las cuatro clasificaciones generales que hay en liza sigue estando abierta. En U14 damas es primera Daniela González (Ski Club Granada) con seiscientos veinte puntos pero mantiene sus opciones Lucía de Rojas (White Camps), que es segunda con quinientos sesenta. También podría dar la sorpresa Lucía de la Vieja (Ski Club Granada) que es tercera con quinientos quince puntos.

En hombres U14 lidera la general Rafael Díaz (Ski Club Granada) con setecientos puntos mientras que segundo es su compañero de equipo Alejandro Ruiz con seiscientos treinta. El que no tiene opciones de victoria en la general final es Rafael Pradillo, también del Ski Club Granada, que ostenta la tercera posición con cuatrocientos cuarenta y cinco puntos. La que no podrá luchar por el título de Campeona de la Copa de Andalucía en U16 será Luna Espín, que es segunda con seiscientos quince puntos pero que se pierde la cita por la lesión sufrida recientemente en la Copa de España. No obstante, Guilia Jiménez (Ski Club Granada) no tiene asegurado el título, pues tiene seiscientos cincuenta y cinco puntos y la tercera clasificada, Mercedes Gómez (Monachil) tiene seiscientos.

La clasificación en hombres U16 la comanda Luis Cuéllar (Caja Rural), que tiene seiscientos puntos. Raúl Muñoz (Ski Club Granada) es segundo con 540. Algo más descolgado está en tercera posición su compañero Julio Martínez, que tiene 440.

El tiempo amenaza

El desenlace de esta emocionante Copa de Andalucía se sabrá en los próximos días con el permiso de la meteorología, que no augura la mejor de las situaciones para las jornadas de mañana sábado y el domingo, cuando el viento y la poca visibilidad se vayan adueñando de las pistas. De lo que sí podrán disfrutar los participantes es de más de cuatro metros de espesor en las pistas. Hoy se salvará la competición.