La cara y la cruz del temporal en 34 imágenes de Sierra Nevada Cetursa comunicó ayer la prolongación del calendario hasta el 6 de mayo, algo que se produce gracias a las intensas nevadas de los últimos días ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Jueves, 15 marzo 2018, 01:29

La temporada de esquí en Sierra Nevada este año será más larga. Las intensas nevadas del mes de marzo han acumulado una cantidad de nieve en las pistas que no se veía desde hacía años. El esquí en primavera no sólo está garantizado sino que, salvo catástrofe, habrá nieve más allá del mes de abril. Ante esta situación Cetursa, la empresa que gestiona la estación, comunicó ayer la decisión de terminar la temporada el seis de mayo y no a finales de abril, tal y como estaba previsto en el calendario oficial.

El cierre de las pistas no se adentraba tanto en el mes de mayo desde el 2009, cuando concluyó el día quince, bajo la dirección de Mariano Gutierrez Terrón. La noticia da un respiro tras un comienzo de marzo nefasto en el que se han esfumado miles de jornadas de esquí. Entre el 28 de febrero y el 15 de marzo se han producido cuatro días de cierre total por viento (tres de ellos consecutivos) y varios parciales. Hacía años que no se sucedían tantos días de meteorología adversa y eso, desgraciadamente, ha tenido un efecto desastroso en la facturación de las empresas. Teniendo en cuenta que muchos de esos días de cierre fueron en festivo, la cantidad de jornadas de esquí perdidas superaría de largo las sesenta mil.

Un mes de febrero de récord

La primera semana de marzo había comenzado con un ochenta por ciento de ocupación pero día tras día las cancelaciones se fueron sucediendo hasta dejar la estación casi vacía. Después ha habido actividad, pero muy por debajo de lo habitual en un mes como este. Una lástima porque de no haberse producido tantos días de cierre esta podría haber sido una temporada histórica teniendo en cuenta que se ha vivido el segundo mes de febrero con mayor afluencia de historia. Según fuentes consultadas por IDEAL, alrededor de 230.000 jornadas de esquí se llevaron a cabo en febrero. Marzo no ha podido seguir la estela.

La historia reciente de Sierra Nevada demuestra que lo que no se vende entre enero y marzo no se recupera en abril, cuando la playa se convierte en el peor enemigo. Lo perdido no volverá pero se puede paliar y así cómo lo entienden en la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. Según explicó ayer a IDEAL su presidente, Enrique de la Higuera, la pasada semana solicitó por escrito a la dirección de Cetursa que considerase la posibilidad de retrasar el cierre este año. “La respuesta por parte de la empresa fue positiva y valoramos mucho el esfuerzo que están realizando” explicó de la Higuera, que también recordó la importancia del puente de mayo. “Hay que recordar que también es festivo en Madrid y Sierra Nevada puede ofrecer unas posibilidades muy buenas con sol y buena nieve” comentaba ayer el vicepresidente de los empresarios de la estación, Daniel Taillefer. La playa siempre será un duro competidor pero este año hay nieve como nunca y se le va a plantar cara.

Desbloqueos

Hay nieve como en pocas ocasiones. El pasado martes en las redes sociales corría como la pólvora la imagen de las pilonas del telesilla Laguna totalmente enterradas en nieve. Unos días antes la noticia de coches y furgonetas sepultados en la Hoya de la Mora se conoció en todo el país. Los escasos días en los que ha salido el sol la imagen ha sido la de una montaña espectacular y ‘redonda’, cómo suelen decir los veteranos del lugar. Para que la materia prima de el máximo rendimiento será necesario realizar un inmenso trabajo de acondicionamiento de pistas y remontes porque el temporal ha pasado factura. Todavía no se han podido abrir al público los 109 kilómetros del dominio esquiable debido al estado en el que han quedado los medios mecánicos y la gran cantidad de nieve acumulada en las pistas. La parte más dura se la llevan los encargados de desbloquear los remontes, en los que el hielo se ha adherido a todos sus elementos. La vuelta al servicio requiere retirar el hielo a martillazos y sustituir las piezas dañadas.

Hoy está previsto que se abran más de ochenta kilómetros de pistas mientras que se trabaja en la zona de la Laguna, donde la cantidad de nieve supera los cuatro metros en muchos puntos. En los próximos días se conocerán los detalles de las acciones promocionales específicas para la campaña de primavera.