La temporada de esquí termina este domingo

Polvo el desierto y altas temperaturas. Son los peores enemigos de la nieve y los dos se han dado cita en Sierra Nevada este año. Aunque la fecha prevista para el fin de temporada era el próximo treinta de abril, no podrá ser. Cetursa, la empresa que gestiona pistas y remontes, anunció ayer el cierre de la estación el próximo domingo día 23. Tras la inspección realizada por los técnicos de la estación en el área de pistas ayer por la mañana, se convocó a la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada para informar de la imposibilidad de seguir adelante más allá del próximo domingo. Una decisión sobre la que mostraron su conformidad, conscientes de la realidad de la estación en estos momentos. Y es que si bien las condiciones de nieve eran aceptables a comienzos de la pasada Semana Santa, las altas temperaturas han provocado una fusión de la nieve vertiginosa. A ello también contribuyó la gran cantidad de polvo sahariano que cayó durante el mes de febrero, presente todavía en las pistas y que provoca que la nieve se derrita mucho más rápido. La arena mermó bastante el efecto de las tímidas nevadas que se produjeron en marzo. El resultado ha sido un mes de abril en el que la superficie esquiable ha ido mermando muy rápido y que a día de hoy no llega a los veinte kilómetros. El termómetro tampoco ayuda, y mucho menos la previsión de lluvia para los próximos días. En las escuelas de esquí, sólo el compromiso con la estación ha permitido que sigan abiertas, pues el número de clases ha sido testimonial esta semana y las reservas a partir del día 23 eran nulas. “Yo estoy hasta el domingo con cinco o seis profesores, haciendo un esfuerzo grande por el compromiso que tenemos con la estación” explicaba ayer el director de la Escuela Internacional de Esquí, Antonio Serrano. Para este empresario, el cierre de la temporada el próximo fin de semana es sensato. “Era algo esperado y las condiciones parece que pueden empeorar si se confirma la previsión de lluvia” comentó el profesor de esquí. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Daniel Taillefer, reconoció ayer que “si la situación no es adecuada hay que cerrar. Nosotros queremos que la temporada dure, pero siempre y cuando sea en buenas condiciones”, dijo.

Por lo que respecta a los pases promocionales vendidos con antelación, Cetursa informó de que se gestionarán a través de la oficina de atención al cliente todas las incidencias. A pesar de la situación, la empresa remarcó su propósito de seguir potenciando la campaña de primavera la próxima temporada y volverá a planificar la apertura durante todo el mes de abril siempre que sea posible.

Nieve en Pirineos

Actualmente en España sólo están abiertas Sierra Nevada y la Masella, en Gerona. Esta última oferta más de treinta kilómetros de pistas y será la última en cerrar el próximo día uno de mayo. De las ‘grandes’ Formigal y Baqueira cerraron coincidiendo con el final de la Semana Santa a pesar de tener nieve abundante en su área esquiable. Antes de la despedida de la estación granadina, este sábado se celebrará la tradicional bajada en bañador y el domingo habrá paella popular y sólo habrá que pagar el seguro obligatorio de viajeros para poder esquiar.