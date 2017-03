Queralt: "Estoy un poco decepcionada, pero esto da motivación para mejorar"

La española Queralt Castellet, que no se clasificó para disputar en la noche de este viernes la final de Big Air de snowboard de los Mundiales de Sierra Nevada, declaró tras la ronda semifinal que está algo decepcionada, pero que esto "da motivación para hacerlo mejor la próxima vez".

Queralt comentó cuál era su objetivo en la semifinal de este viernes. "La estrategia era empezar con el 'backside 7', el truco que planché ayer; y luego hacer 'frontside 7' y 'frontside 9'. Probé esos dos trucos en los entrenamientos y me salieron bien".

"Pero justo en la competición fui la primera en saltar y no calculé que habían arreglado toda la rampa, que ya no estaba tan blanda. Y me he ido muy abajo. Y no he podido recepcionar, porque me he ido muy abajo y tenía mucha compresión", comentó Castellet, nacida hace 27 años en Sabadell (Barcelona).

"En el segundo (salto) he intentado ir un poco más tranquila, con más control en el aire haciendo el mismo truco; y he salido mal, no he grapado bien... a veces es más difícil tirar para atrás que salir con más fuerza. No me ha salido hoy; es lo que hay", apuntó Queralt, tres veces olímpica, en los Juegos de Turín'06 (Italia), Vancouver 2010 (Canadá) y Sochi'14 (Rusia); y que restó importancia al viento imperante este viernes en Sierra Nevada.

"El viento se ha notado desde el primer tiro de entrenamiento, pero no era muy fuerte, no era una molestia importante", comentó la catalana, que llegó 'tocada' a la estación andaluza, después de dañarse una vértebra (la L2) y romperse la muñeca izquierda mientras se entrenaba en Kitzsteinhorn (Austria).

"He tenido dolor, sí"; admitió Queralt. "Pero para mí lo importante era poder competir hoy y darlo todo para poder entrar en la final. Creo que si hubiera planchado ese truco que planché ayer igual hubiese entrado. Pero bueno, esto es siempre jugar un poco, y hoy no ha salido", explicó.

"Este es mi segundo año en el Big Air y me empiezo a hacer un poco con la competición de esta disciplina y cada vez me encuentro más cómoda", comentó la barcelonesa, que admitió salir algo decepcionada de Sierra Nevada.

"Un poco sí, pero esto da más motivación para hacerlo mejor la próxima vez", advirtió Queralt, que ahora ya piensa en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), dentro de menos de un año.

"Hace tiempo que estamos pensando en ellos, para progresar lo máximo posible. Unos Juegos Olímpicos son el evento más importante que hay y para todo deportista es el objetivo principal", manifestó Queralt este viernes en Sierra Nevada.