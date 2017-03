«Espero que mi abuelo esté viendo la tele ahora»

Ester Ledecka es una chica bastante humilde pero cuando se le pregunta por su trayectoria deportiva demuestra su modestia con una risa tímida. Realmente ha marcado un hito en los deportes de invierno al convertirse esta temporada en la primera mujer que compite en un mismo año en unos campeonatos del mundo de esquí alpino y otro de snowborad. Este año en los mundiales disputados en la estación Suiza de Saint Moritz fue vigésimo primera en descenso, trigésimo séptima en eslalon gigante y vigésimo novena en súper gigante. Le quedaba un buen resultado en eslalon y no ha venido sobre dos tablas sino en una, la de snowboard. Ha sido plata pero quizá no sea la última, hoy también tomará la salida en la prueba de eslalon gigante que se celebra otra vez en la pista Villén de Sierra Nevada.

–Usted ha hecho historia corriendo en la misma temporada unos campeonatos del mundo de esquí alpino y otros de snowbard. ¿Es consciente de que es algo histórico?

–Si, lo sé (risas) creo que es fantástico. He esquiado y hecho snowboard desde que era pequeña. Estoy contenta porque era uno de mis mayores sueños.

–El oro se le ha escapado en el último momento. ¿Cómo se siente con el resultado?

–Creo que ha sido una buena carrera, realmente he disfrutado la competición y estoy muy contenta por estar aquí. Estoy muy satisfecha con la forma en la que he competido. Un gran día.

–Mucha gente habla de usted hoy en Sierra Nevada. Además de dominar dos deportes, habla varios idiomas y estudia una carrera universitaria. ¿Le queda tiempo libre?

–Sólo hablo cinco lenguas, quizá algún día aprenda español. Por qué no en el futuro, pero lo cierto es que no tengo mucho tiempo libre para eso ahora mismo porque siempre estoy haciendo lo que me apasiona, disfrutando cada día tal como es.

–Parece que la genética influye en su rendimiento. ¿Es cierto que no es la primera de la familia con medalla en unos mundiales?

–Mi abuelo ganó dos medallas olímpicas y hasta un oro en los campeonatos del mundo. Estoy muy contenta por él. Espero que mi abuelo esté viendo ahora la televisión.

–¿Qué le ha parecido la estación?

–Ha sido muy bonito al final. La pista ha estado muy bien diseñada, quizá con un poco de nieve suelta para mi gusto, pero es normal en estas condiciones.

–¿Le ha gustado la experiencia de competir en España?

–He estado dos veces, una en Sierra Nevada y otra en la Molina. Me gusta mucho este país, la gente es muy cálida.