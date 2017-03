Cuatro españoles y un sueño de medalla

La RFEDI (Real Federación Española de Deportes de Invierno) tiene marcada una fecha en rojo: este viernes, con la final del big air en Sierra Nevada. De aquí a entonces, esperan jornadas de tensión para cuatro 'riders' que sueñan con una medalla para redondear el papel del equipo español en estos campeonatos.

Sobre ellos, el granadino Olmo Hernán, director general de la RFEDI, ha señalado que "podemos soñar con otra medalla. Vamos con deportistas preparados para llegar a la final, y allí puede pasar cualquier cosa. Conseguir otro podio sería el respaldo al esfuerzo de años de muchos de estos deportistas y sus técnicos".

La 'rider' María Hidalgo, por su parte, ha destacado que "esperábamos peores condiciones de las que hemos tenido, y en realidad han sido geniales. Hacía bastante calor, y hemos podido entrenar bastantes rondas con buenas sensaciones".

Para el granadino 'Josito' Aragón, los entrenamientos han sido "productivos" y ha afirmado sentirse "segurísimo" sobre los trucos ensayados. En cuanto a la presión por correr en casa, ha comentado que "me encanta que cada vez que hago una bajada pueda ver a mi madre con las manos en la cabeza por el truco que estoy haciendo. Voy a disfrutar, tengo menos presión en el big air que en el slopestyle", y ha cerrado diciendo que "tengo ánimos para que salga lo mejor mañana y pueda entrar en la final".

La tercera en tomar la palabra ha sido Queralt Castellet, la mujer que tiene más opciones en este cuarteto de optar a un metal. "Estoy cada día mejor de la espalda", ha explicado sobre la lesión que la mermó la pasada semana en las calificaciones de half-pipe, y ha aclarado que "si estoy bien físicamente bien, estoy bien anímicamente". También se ha referido a los éxitos ya alcanzados por el equipo español en forma de dos medallas en estos Mundiales: "Me hacen muy feliz lo que han conseguido estos 'monstruos'", ha dicho sobre Lucas Eguíbar y Regino Henández. Eso sí, ha matizado que "no me quitan presión, porque mi competición es mi mundo, iré a darlo todo".

Finalmente, Aleix López, que se rompió el menisco la semana pasada, ha reconocido que "mis sensaciones no son muy buenas por la rodilla, pero no me vengo abajo, quiero competir y darlo todo porque competir en unos Mundiales en mi país es una oportunidad que pasa una vez en la vida".